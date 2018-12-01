خالد القصير: افتتاح حدائق المنتزه رسمياً وتستوعب 17 ألف زائر يومياً

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أوضح خالد إبراهيم القصير، مدير عام حدائق المنتزه، أنه تم السبت، الافتتاح الرسمي لحدائق المنتزه، وذلك بعد توجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود كبيرة من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

وأضاف لـ "الشارقة 24"، أنه تم تطوير الحديقة لاستيعاب نحو 17 ألف زائر يومياً، وحدائق المنتزه تضم 9 دول مقسمة على مراحل في كافة أرجاء المنتزه، ويتضمن مجموعة من الألعاب المستحدثة، إضافة للحديقة المائية، وهذه الحدائق مخصصة للعائلات، والهدف منها أن توفر للزائر والسائح والمقيم في الإمارة وخارجها، الاستمتاع بأجواء مميزة وجميلة.