خالد جاسم المدفع: حدائق المنتزه تعزز مكانة الشارقة كوجهة سياحية عائلية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أنه ضمن جهود إمارة الشارقة، لتقديم تجربة مميزة لزوار الإمارة من أنحاء العالم، تم السبت افتتاح المرحلة الجديدة من مشروع حدائق المنتزه، والتي ترفع من خلالها الطاقة الاستيعابية للحدائق، كما تم تقديم وتطوير العديد من المرافق خلال هذه المرحلة.

وأضاف لـ "الشارقة 24"، أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة الإمارة، كوجهة سياحية وثقافية وعائلية متميزة، ونتمنى من الجميع أن يستمتع بهذه المنتجات المميزة التي تعكس هوية الشارقة كوجهة مهمة للسياحة العائلية.