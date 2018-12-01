"الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" يضع الشركات أمام البعد التنموي

الشارقة 24:

يتناول منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينطلق بدورته الرابعة في العاشر من ديسمبر المقبل، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تعد أحد أهم المحاور التي تتضمنها فعالياته.

وسيجيب المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" بدعم وزارة الاقتصاد، على سؤال: هل تقتصر المسؤولية الاجتماعية للشركات على كونها مجرد مساهمة في الأنشطة الخيرية، أم أنها تتجاوز ذلك إلى إطلاق مبادرات إنمائية مخططة بحيث تترك أثراً مستداماً في البعد التنموي؟ كما سيبين المنتدى حقيقة أن هذه الجهود الطوعية التي تمارسها الشركات الأجنبية والوطنية تهدف إلى حماية مصالح الشركات ذاتها إلى جانب حماية المجتمع كونها تستثمر في بيئتها ومحيطها وأسواقها وموظفيها المستقبليين.

توجه عالمي نحو ربط المسؤولية بأهداف التنمية المستدامة





شهدت الآونة الأخيرة مفهوماً أكثر تقدماً لكلمة "الشركات"، في تعبير "المسؤولية الاجتماعية للشركات"، بحيث أصبحت الكلمة تتجاوز الكيانات التجارية الربحية لتشمل الأجهزة والهيئات الحكومية ومنظمات النفع العام.

وفي ظل النمو السريع وغير المسبوق في الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، أصبح مستقبل العديد من الشركات يتوقف إلى حد كبير على مدى الالتزام بتطبيق وممارسة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، في البلدان التي تعمل الشركات في محيطها الاجتماعي.

وساهمت بلورة المفهوم العالمي لدور المسؤولية الاجتماعية في تشجيع هيئة الأمم المتحدة على دعم مسؤولية الشركات الاجتماعية من خلال إنشاء مجموعة تُدعى "الميثاق العالمي"، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1999، حيث دعا الميثاق الشركات إلى التحلي بروح المواطنة المؤسسية بغض النظر عن أماكن تواجدها، وزيادة مساهمتها في التصدي للتحديات التي تفرزها تقلبات الحالة الاقتصادية العالمية، والمشاركة الطوعية في التنمية المستدامة.

واكتسب هذا المفهوم، مع الزمن زخماً في منطقتنا، حيث بلغ عدد الشركات التي وقعت على الميثاق العالمي 306 شركات، على الرغم من أن ذلك العدد يمثل نحو 4 % من العدد العالمي للشركات الموقعة، لكنه يعتبر تحسناً كبيراً إذا ما قورن بالعام 2003 حيث وقع الميثاق ثلاث شركات فقط.

سبق إماراتي تنموي





وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة": "في الحديث عن تجربة الإمارات بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، نجد أن الدولة التي تعد الأكثر عطاءً على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر العطاء العالمي، سعت إلى إحداث تحول جذري في هذا المفهوم عبر الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني، ومنها الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 التي أطلقتها الحكومة تحت مظلة وزارة الاقتصاد وبإشرافها، بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة على الصعيد الوطني من خلال الشراكة الفعالة بين مؤسسات القطاع الحكومي الرسمي وشركات ومنشآت القطاع الخاص لتعميق ثقافة العمل الاجتماعي الإنمائي في جميع أنحاء الدولة، التي تضم حالياً نحو 400,000 شركة" .

وتابع المشرخ: "تضمنت الأهداف الاستراتيجية لمسار المسؤولية الاجتماعية للشركات، زيادة الوعي بقيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإدراك العام لمفهوم ممارسة المسؤولية، وتشجيع الشركات على تطبيق نظم عمل المسؤولية الاجتماعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية".

كما أطلقت حكومة الإمارات مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات بإشراف وزارة الاقتصاد، ويمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، فيما يتعلق بقياس مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق المسؤولية الاجتماعية، وأسهم قانون الشركات الصادر عام 2015 في تمكين المشاركة الوطنية القوية في المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث نص القانون على أن تقوم الشركات المساهمة العامة بتقديم مساهمات طوعية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في حدود 2% من صافي الأرباح المحققة.

وهناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية والهيئات الخاصة المعنية بمجتمع الأعمال لتنظيم ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولعل آخرها قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير 2018، بوضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية الاجتماعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في الدولة، ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارستها، لكن في الواقع نجد أن تجاوب الشركات مازال محدوداً تجاه المجتمع الذي تأتي مكاسبها منه.

تحديات فرضت المسؤولية الاجتماعية





أشارت الكثير من الدراسات البحثية على المستوى العالمي إلى أن بروز وتنامي مفهوم المسؤولية الاجتماعية جاء نتيجة تحديات عدة أهمها التطورات التكنولوجية المتسارعة التي فرضت على الشركات ضرورة الالتزام بتطوير المنتجات، وتطوير مهارات العاملين، وضرورة الاهتمام بالتغيرات في أذواق المستهلكين خاصة في ظل التحول من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد قائم على المعلومات والمعرفة، وزيادة الاهتمام برأس المال البشري بدرجة أكبر من رأس المال المادي.

ويضاف إلى هذه التحديات، الضغوط الحكومية في مختلف دول العالم، من خلال التشريعات التي تنادي بضرورة حماية المستهلك والعاملين والبيئة، وبالتالي أصبح لزاماً على مجتمع الأعمال أن يضاعف جهوده، وأن يسعى نحو بناء علاقات استراتيجية أكثر عمقاً مع المستهلكين والعاملين وشركاء العمل ودعاة حماية البيئة والمجتمعات المحلية والمستثمرين، حتى تتمكن الشركات من المنافسة والبقاء في السوق.