رئيس وزراء اليابان يهاجم الحمائية في قمة العشرين

آبي خلال لقائه ترامب على هامش قمة العشرين في الأرجنتين

الشارقة 24 - د ب أ:

عارض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السياسة الحمائية، في اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين، في بوينس آيرس، يوم الجمعة.

وفي اجتماعات المائدة المستديرة للقادة، والاجتماعات الثنائية، مع رئيسي الصين والولايات المتحدة، دعا آبي إلى أسواق حرة ومفتوحة، وحث على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ونقل المتحدث عن آبي قوله لزعماء دول المجموعة، إن الحمائية والتدابير التي تقيد التجارة، لن تكون في مصلحة أية دولة.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حالياً، نزاعاً تجارياً متصاعداً، وسيعقد اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب، وشي جين بينغ، يوم السبت، حيث سيحظى الاجتماع بمراقبة عن كثب.

كما حث آبي، الذي ستستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين المقبلة في يونيو 2019، على توسيع الاتفاق الشامل والتقدمي، للشراكة عبر المحيط الهادئ، والذي يضم 11 دولة.