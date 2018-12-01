الذهب ينخفض مع صعود الدولار والبلاديوم فوق 1200 دولار للأوقية

الشارقة 24 – رويترز:

انخفضت أسعار الذهب الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبيل محادثات بشأن التجارة بين رئيسي الولايات المتحدة والصين، بينما تخطت أسعار البلاديوم حاجز 1200 دولار للأوقية "الأونصة"، للمرة الأولى.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ النزاع التجاري المستمر بين بلديهما، أثناء اجتماع السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، حيث من المتوقع أن تهيمن التوترات التجارية العالمية على جدول الأعمال.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.24 بالمئة إلى 1221.37 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.