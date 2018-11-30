فنزويلا تعلن عن زيادة 150% في الحد الأدنى للأجور

الشارقة 24 – رويترز:





أكد الرئيس نيكولاس مادورو، أن الحد الأدنى للأجر الشهري في فنزويلا سيرتفع بنسبة 150 % إلى حوالي 9.50 دولاراً، في إطار زيادات متكررة للأجور في البلد العضو بمنظمة أوبك فشلت في مجاراة التضخم.

ويتجاوز التضخم السنوي في فنزويلا حالياً 800 ألف %، وفقاً للهيئة التشريعية التي تديرها المعارضة، ويواجه المواطنون نقصاً مزمناً في السلع الغذائية والأدوية.

وقال مادورو، في كلمة أذيعت تلفزيونياً، إن الراتب الشهري الجديد سيكون 4500 بوليفار.

ودأب الفنزويليون على الشكوى من أنهم ليس بمقدورهم شراء سلع أساسية، على الرغم من زيادة بلغت 60 ضعفاً للحد الأدنى للأجور في أغسطس.

ويقول الرئيس الفنزويلي، إن أزمة بلاده هي نتيجة "لحرب اقتصادية"، يقودها ساسة المعارضة بمساعدة من الولايات المتحدة.