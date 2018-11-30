الدولار يرتفع مع اقتراب اجتماع ترامب والرئيس الصيني

الشارقة 24 – رويترز:





ارتفع الدولار، الجمعة، مع ترقب السوق بقلق لنتائج المباحثات المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، مطلع الأسبوع المقبل، والتي قد يتحدد في ضوئها ما إذا كانت التوترات التجارية بين البلدين ستتصاعد.

وانخفض اليورو 0.3 % إلى 1.13626 دولار، بينما ارتفع الدولار بعض الشيء إلى 113.53 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7299 دولار أميركي.

وانخفض الإسترليني بنحو 0.4 % إلى 1.2752 دولار أميركي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 96.99، مبتعداً عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله، الخميس، عندما بلغ 96.626، بعد تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" جيروم بأول، هذا الأسبوع، دفعت المستثمرين إلى السؤال عما إذا كان المجلس بصدد إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.