تباطؤ النشاط الصناعي الصيني في نوفمبر

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة، أن النشاط الصناعي الصيني استمر بالتباطؤ، في نوفمبر الجاري، وسط حرب تجارية مطولة مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع، إلى مستوى 50 نقطة، مقابل 50.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له، في أكثر من عامين.

يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة، تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة، إلى انكماش النشاط.

وتباطأ مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.4 نقطة في الشهر الجاري، منخفضاً من 53.9 في أكتوبر.

ويتأثر اقتصاد الصين، بالرسوم الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، وسط اتهام واشنطن لبكين، بممارسات تجارية غير عادلة.

ومن المقرر، أن يناقش الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، حلاً للنزاع التجاري هذا الأسبوع، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وإذا لم يتمكن الطرفان، من التوصل إلى اتفاق، يمكن للولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، من 10% حالياً إلى 25% العام المقبل.

كما هدد ترامب، بفرض رسوم على بقية الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، والتي يصل إجماليها إلى أكثر من 500 مليار دولار سنوياً.