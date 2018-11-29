إضراب عمالي في اليونان

الشارقة 24 – رويترز:

توقف العمال اليونانيون عن العمل، الأربعاء، مطالبين بزيادة الأجور وخفض الضرائب بعد سنوات من التقشف.

وشارك متقاعدون في مسيرة نظمها العمال في أثينا.

وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على أكثر من 300 مليار دولار في شكل قروض.

وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت الأجور ومعاشات التقاعد.

وتعطل النقل العام وظلت السفن راسية في الموانئ ودعت نقابة (جي.إس.إي.إي) كبرى نقابات القطاع الخاص في البلاد إلى الإضراب الذي يستمر 24 ساعة للمطالبة بخفض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض بموجب ثلاث خطط دولية للإنقاذ المالي لليونان بدأت عام 2010 وانتهت في أغسطس.

وتحولت ساعة الذروة الصباحية إلى اختناقات مرورية في شوارع أثينا المزدحمة وكادت حركة المرور أن تتوقف.

وظلت السفن اليونانية راسية في الموانئ مع انضمام البحارة للإضراب.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس انتخابات العام المقبل وأكدت أنها سترفع الحد الأدنى للأجور الذي انخفض بنسبة تصل إلى 32% إلى حوالي 500 يورو خلال الأزمة للمرة الأولى منذ عام 2009.

لكن نقابة (جي.إس.إي.إي) أوضحت أن الحكومة ما زالت لا تسمح للموظفين وأصحاب العمل بتحديد الرواتب.