اختتام أعمال ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في الشارقة

الشارقة 24:

اختتمت أعمال الدورة الخامسة من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، والذي انعقد على مدار يومين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنظيم من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وقدم عشرات الباحثين والخبراء الاقتصاديين، خلال جلسات الملتقى، عدداً من أوراق البحث على مدار اليومين، غطت أهم التحولات الاقتصادية الجديدة والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وتبادل الخبرات والمبادرات وسبل دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة لتحقيق الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فخره بنجاح أعمال ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في دورته الخامسة، والذي شكل منصة حوارية تفاعلية جمعت مختلف الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني، في الإطارين المحلي والاتحادي.

التخطيط التنموي في إمارة الشارقة

وخلال الجلسة الختامية، تحت عنوان "التخطيط التنموي في إمارة الشارقة"، أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، في كلمته حول "دور التحول الرقمي في تخطيط التنمية الاقتصادية في الشارقة"، أن الإمارة تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً، ومثالية للعيش وممارسة الأعمال، توفر أرقى مستويات الحياة.