قطاع السياحة يسهم بـ 11 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة

الشارقة 24:

تبنت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ضمن أعمال دورتها الثانية في أبوظبي، 3 مبادرات هادفة لتعزيز القطاع السياحي في الدولة.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن قطاع السياحة يحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة، إذ يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي، والاستعداد لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط،.

وقد عكست النقاشات خلال جلسة السياحة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التزام الدولة بتكثيف كافة الجهود فيما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية هذا القطاع وتعزيز تنافسيته بالشكل الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية ورؤية الإمارات 2021.

وأكد المجتمعون أهمية تبني التوجهات المستقبلية والعالمية بالتركيز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تُقدر مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027، بزيادة سنوية قدرها 3.9%، لترتفع مساهمة القطاع إلى 234.2 مليار درهم.