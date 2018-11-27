حمدان بن راشد يقرر تطبيق العلامات المميزة على التبغ مطلع العام

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، قراراً في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة، على التبغ ومنتجات التبغ، حدد تواريخ توافر العلامات المميزة في دولة الإمارات، ومعايير ومتطلبات تخزينها، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من الأول من يناير عام 2019، بالنسبة لجميع أنواع السجائر.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام سيطبق إلزامياً على جميع أنواع "السجائر" المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، وسيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً، ليشمل كافة منتجات التبغ، التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وأكدت أن النظام يرسخ إطاراً رقابياً شاملاً، يتميز بالدقة والفاعلية، لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطبيق إجراءات موحدة، لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وشددت الهيئة، على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام، لتفادي تعرضها للعقوبات، وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها، لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يسهل عمليات التفتيش والرقابة، في المنافذ الجمركية والأسواق، لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، حيث سيتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي، على عبوات منتجات التبغ، ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً، يمكن قراءتها بجهاز خاص، يتم من خلاله التأكد، من سداد الضريبة على هذه المنتجات.