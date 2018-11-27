الأحمر يغطي البورصات بمؤشرات الثلاثاء باستثناء السعودية والكويتية

الشارقة 24:

أقفل مؤشر السعودية في تعاملات الثلاثاء، عند مستوى 7573.48 نقطة بمكاسب نسبتها 0.59% وأقفلت السوق الكويتية عند مستوى 5120.33 نقطة بمكاسب نسبتها 0.48%.

وتصدرت سوق دبي الأسواق المتراجعة بعدما سيطر اللون الأحمر على قطاعاتها كافة، لتقفل عند مستوى 2699.60 نقطة بخسائر نسبتها 1.02%.

تلتها السوق الأردنية بخسائر نسبتها 0.67% لتقفل عند مستوى 1917.58 نقطة، تلتها البحرينية بخسائر نسبتها 0.49% لتقفل عند مستوى 1320.33 نقطة.

ما السوق العمانية فكانت خسائرها طفيفة، حيث تراجعت بنسبة 0.14% لتقفل عند مستوى 4386.87 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2699.60 1.02 % سالب السعودية 7573.48 0.59 % الكويت 5120.33 0.48 % البحرين 1320.33 0.49 % سالب عمان 4386.87 0.14 % سالب الأردن 1917.58 0.67 % سالب

الأحمر يحكم سيطرته على سوق دبي

سيطرت السلبية على تعاملات سوق دبي في جلسة الثلاثاء، حيث تراجعت بضغوط شاركت فيها كافة القطاعات وأغلبية الأسهم ليدخل مؤشرها في مستويات متدنية جديدة ويقف عند مستوى 2699.60 نقطة فاقداً 27.81 نقطة أو ما نسبته 1.02%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 143.5 مليون سهم بقيمة 179.1 مليون درهم، نفذت من خلال 3374 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع بنسبة 3.97% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.87%.

ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها الثلاثاء، مدعومة بالمكاسب التي حققتها أغلبية القطاعات والأسهم، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 44.58 نقطة، أو ما نسبته 0.59% ليقفل عند مستوى 7573.48 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105 مليون سهم بقيمة 2.48 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 139 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الإعلام والترفيه أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.61%، تلاه قطاع الادوية بنسبة 2.95%، في المقابل تراجع قطاعين فقط، وهما تجزئة الأغذية والخدمات التجارية والمهنية وبنسبة 0.20% و0.04% على التوالي.

البنوك تقود ارتفاعات السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بدعم من أغلبية القطاعات يتقدمهم البنوك، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.67 نقطة وبنسبة 0.48% ليقفل عند مستوى 5120.33 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 136.6 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار، نفذت من خلال 5507 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، وارتفعت 7 قطاعات يتقدمهم البنوك بارتفاع نسبته 0.7%، في المقابل تراجعت 3 قطاعات يتقدمها النفط والغاز بتراجع نسبته 1.33%.

"الخدمات" الرابح الوحيد في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغوط من أغلبية القطاعات والأسهم، حيث لم يتمكن من الارتفاع سوى قطاع الخدمات مدعوماً بمكاسب انفرد فيها سهم مجمع البحرين للأسواق الحرة لينهي مؤشر السوق العام تعاملاته عند مستوى 1320.33 نقطة خاسراً بواقع 6.52 نقطة أو ما نسبته 0.49%.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات عن الجلسات الأخيرة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 2.22 مليون دينار.

السوق العمانية تتراجع بضغط من أسهم ثقيلة

واصلت السوق العمانية تراجعها في تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغط من أسهم ثقيلة، منها بنك مسقط و"عمانتل"، وذلك وسط تعاملات ضعيفة.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.20 نقطة، أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 4386.87 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.1 مليون سهم بقيمة 1.95 مليون ريال، نفذت من خلال 520 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات، واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات.

السوق الأردنية تعمق خسائرها وسط ارتفاع في التعاملات

عمقت السوق الأردنية من خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، بضغط من كافة قطاعاتها، وعلى رأسهم الصناعة، وجاءت التراجعات مصحوبة بارتفاع كبير في التعاملات بالمقارنة مع الجلسات الأخيرة.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.67% لتقفل عند مستوى 1917.58 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6 ملايين سهم بقيمة 5.9 مليون دينار، نفذت من خلال 2371 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 52 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 33 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.79% تلاه قطع المال بنسبة 0.48% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%.