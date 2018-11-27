محمد أمين: "تأشيرات طويلة الأمد" تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي

الشارقة 24:

أشاد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، باعتماد مجلس الوزراء قرار تأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب المتفوقين.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، أن القرار سيساهم بتسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

ولفت مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، إلى أن اعتماد مجلس الوزراء لشروط وأحكام "التأشيرات الطويلة الأمد"، يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، ويعزز من سمعة الدولة، ويرسخ مكانتها كقبلة للمستثمرين وأصحاب المواهب التخصصية والطلاب المتفوقين، ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل.

وأكد أمين، أن القرار سيعود بالنفع على المناخ الاستثماري في كثير من القطاعات، ما يعزز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بالدولة، ويرسخ الإمكانات التنافسية التي تمتاز بها الإمارات، لتظل على قائمة أفضل الوجهات التي تجذب كبار المستثمرين والباحثين عن أفضل خيارات الإقامة والعيش وفرص اكتساب العلم والمعرفة.

ونوه سعادته إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي في القطاع العقاري والتجزئة، حيث ستنشط حركة البيع والشراء من قبل أصحاب رؤوس الأموال الطامحين إلى الاستفادة من ما حمله من ميزات تسمح لهم التنعم بإقامة في دار زايد الخير تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تأثيره في جودة مخرجات التعليم وسوق العمل، في ظل ما سيساهم به من الحفاظ واستقطاب أصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب المتفوقين،، لتبلور دولة الإمارات رؤيتها والهدف الذي تسعى إليه في أن تصبح قبلة للعلماء وأصحاب المواهب الذين سيكون لهم دور كبير في استئناف الأمة العربية لحضارتها.