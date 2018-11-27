"جنرال موتورز" تخفض عدد موظفيها لتوفير 6 مليارات دولار

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت شركة جنرال موتورز الأميركية، يوم الإثنين، تخفيض عدد موظفيها، بـ 15% لتوفير ستة مليارات دولار، بحلول نهاية 2020.

ولتحقيق هذه الغاية، ستوقف الشركة الإنتاج، السنة المقبلة، في سبعة مصانع جديدة، بينها مصنع في مدينة أوشاوا الكندية.

وحتى نهاية ديسمبر 2017، كانت جنرال موتورز توظف 180 ألف شخص في العالم.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الشركة ماري بارا في بيان، أن التدابير التي تتخذها الشركة اليوم، تسمح لها بمواصلة تحولها، لتصبح أكثر مرونة ومقاومة.

وأضافت نحن ندرك أن علينا استباق تغيرات السوق، وأذواق المستهلكين، لكي تكون مؤسستنا في موقع جيد، لتحقيق النجاحات على الأجل البعيد.

إضافة إلى مصنع أوشاوا للتجميع، ستغلق جنرال موتورز أربعة مصانع، في الولايات المتحدة، واثنين خارج أميركا الشمالية في 2019.

وكانت قد أعلنت سابقاً، عن إغلاق مصنع غونسان في كوريا، العام المقبل.