قطر تفك عزلة طهران بزيادة رحلات خطوطها الجوية إلى إيران

الشارقة 24 - أ ف ب:

في محاولة منها، لفك عزلة إيران الدولية، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، وتزايد المقاطعة الدولية ضدها، عزز نظام الدوحة تقاربه من طهران، مع إعلان الخطوط الجوية القطرية، يوم الإثنين، أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران، بالرغم من التصدع في علاقات الدوحة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وذكرت الشركة في بيان، أنها ستزيد رحلاتها إلى مدينتي شيراز وطهران، ابتداءً من يناير المقبل، وستبدأ في فبراير المقبل، بتسيير رحلتين أسبوعياً إلى أصفهان.

وزعم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن هذه الرحلات الجديدة، تعتبر دليلاً إضافياً على التزام الخطوط القطرية مع إيران، التي تمارس أنشطة إرهابية مشبوهة، تزعزع استقرار المنطقة، في اليمن وسوريا والبحرين ولبنان ودول أخرى بالمنطقة.

وكان الباكر، قد أعلن الشهر الماضي، عن استمرار رحلات الشركة القطرية إلى إيران، بالرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية، التي تمارسها واشنطن على طهران.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أنها ستفرض عقوبات على أي أميركي أو شركة أجنبية تستمر بالتعامل التجاري مع إيران، ما دفع بشركات طيران رئيسة مثل "إير فرانس" و"كاي إل أم" و"بريتيش إيروايز"، و"الاتحاد للطيران"، إلى وقف رحلاتها إلى إيران.

وعزز نظام قطر، روابطه الاقتصادية مع إيران، منذ يونيو 2017، في محاولة لفك الحصار الذي فرضته السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر عليه، لدعمه الإرهاب، والتودد إلى إيران.