حمدان بن راشد يفتتح "معرض الخمسة الكبار"

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رسمياً اليوم الإثنين، الدورة الـ 39 لمعرض البناء والتشييد الدولي - الخمسة الكبار "The Big 5" في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتضمن دورة هذا العام خمسة معارض ما يشكل فعالية واحدة ضخمة لدورة حياة المنشآت بأكملها والمعارض هي .. معرض "HVAC R" وهو فعالية جديدة مخصصة لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.. ومعرض "The Big 5 Solar" الذي يجلب حلول الطاقة الشمسية لقطاع البناء والتشييد.. ومعرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية " UDLE " وهو الفعالية الوحيدة في المنطقة المخصصة للمناظر الطبيعية والبنية الأساسية والتنمية الحضرية.. ومعرض "The Big 5 Heavy" وهو الفعالية الرائدة المخصصة للبنية الأساسية ومعدات البناء الثقيلة في الشرق الأوسط ومعرض الشرق الأوسط للخرسانة "MEC" وهو أكبر فعالية في المنطقة مخصصة للخرسانة.

وتعرض أكثر من 2500 شركة عالمية وما يزيد عن 20 جناحاً رسمياً للدول أحدث حلول البناء والمنتجات المبتكرة في المعرض ونظهر المشاركة الدولية الواسعة التي من المتوقع أن تلبي احتياجات القطاع الإقليمية الاهتمام المتنامي بتوسع سوق دول مجلس التعاون الخليجي.