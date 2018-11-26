غرفة الشارقة تُشيد بقرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يوم الإثنين، اجتماعه الاعتيادي السادس لعام 2018، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس المجلس، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة عبد الله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وزياد محمود خير الله الحجي أمين الصندوق الفخري، ومساعدي المدير العام.

وثمن المجلس، خلال اجتماعه، القرار الأخير لمجلس الوزراء، بإطلاق تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، تتعلق بتشجيع الاستثمار، وتعديل تأشيرات الإقامة، وجذب المبتكرين والموهوبين، معتبراً أن هذه القرارات، هي رسالة للمستثمرين ومجتمع الأعمال، بأن دولة الإمارات هي الوجهة المفضلة والجاذبة للاستثمارات في عالم المال والأعمال، حيث يساهم هذا القرار في تعزيز صدارتها الإقليمية، وموقعها المتقدّم عالمياً، في مجال توفير المناخ المناسب، والبيئة الأفضل للمستثمرين.

وناقش الاجتماع، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والتي تصب مجملها في سبل الارتقاء بالخدمات، ودور الغرفة الرئيس تجاه مجتمع الأعمال بالإمارة، والعمل الدؤوب في تعزيز البيئة التنافسية للإمارة، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي ظل المتابعة الدؤوبة والمساندة المباشرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وفي الوقت ذاته ترجمة لرؤية الغرفة التي تتجسد بأن تكون الصوت الرائد والقوي، للقطاع الخاص في الشارقة، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل الغرفة، ضمن منهجية عمل واضحة المعالم، على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وناقش المجلس، الميزانية التقديرية للخطة التشغيلية للغرفة للعام المقبل، مشيداً بالتعاون والتنسيق الفعال، للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، في تذليل التحديات التي واجهت جهود الغرفة، في خدمة القطاع الخاص، كما اعتمد المجلس، جدول أعمال اجتماعه السابق، وبحدث عدداً من المقترحات ذات العلاقة، بتطوير سير العمل في الغرفة.

واستعرض المجتمعون، مشروع الخطة التشغيلية للغرفة لعام 2019، وأهم محاورها الاستراتيجية، بالإضافة إلى مشروع الخطة التشغيلية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" للعام المقبل، وذلك انطلاقاً من رؤية المركز، التي تتمثل في الوصول إلى المستوى الدولي، وليكون واحداً من أهم الجهات التي يسعى إليها رجال الأعمال، لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها.

وشهد الاجتماع أيضاً، مناقشة مسودة الموازنة التقديرية للغرفة للسنة المالية 2019، ومناقشة مسودة دليل النظام المالي لعام 2019، وبحث مشروع التوسعات في مركز إكسبو الشارقة، واستعراض نتائج مشروع مركز إكسبو الذيد.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن أولوية الغرفة تتمحور حول الارتقاء بالقطاع الخاص في الشارقة، وتعزيز تنافسيته كهدف استراتيجي، مشيراً إلى أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات الحكومية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كافة التسهيلات التي من شأنها، أن تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتطورها وازدهارها بشكل مستدام.

وأوضح سعادته، أن الغرفة تواصل تطوير خدماتها المقدمة لأعضائها بوتيرة ثابتة، حيث تم تطوير عملية العضوية، وتسهيل إجراءاتها، بالاعتماد على الحلول الذكية، والتركيز على تقليل الخطوات، ما أسهم في توفير الوقت والجهد، وتقديم مزايا إضافية، يستفيد منها الأعضاء ومجتمع الأعمال، انطلاقاً من قناعة الغرفة بأن الاستثمار في تسهيل الخدمات للأعضاء، هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال، ولهذا تحرص الغرفة على توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق التميز الشامل في منظومة عملها، وتحديداً على مستوى التحول الإلكتروني والذكي، وتقديم خدمات عصرية وإبداعية مبتكرة، انسجاماً مع رؤية حكومة الشارقة الرامية، لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة.

وأشار سعادة العويس، إلى ضرورة بذل أقصى الجهود، لتحقيق النقلة النوعية التي تتطلع الغرفة لتحقيقها، على مستوى أدائها وخدماتها وأنشطتها والقيمة المضافة التي توفرها لمجتمع الأعمال، بما يعزز البيئة الاقتصادية للإمارة، ويشجع المستثمرين على إطلاق مشاريع تنموية نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، وبما يدعم تنويع الاقتصاد، وتطوير صناعات متقدمة، وتنشيط الحركة التجارية، وإقامة أفضل العلاقات، مع مختلف دول العالم الصديقة، داعياً أسرة الغرفة إلى تكاتف الجهود، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق رؤية الغرفة ورسالتها، بما يسهم في الارتقاء بمكانة إمارة الشارقة وسمعتها المرموقة، كمركز اقتصادي حيوي على الخارطة الاقتصادية العالمية.

من جهته، أعلن سعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، أهمية مضاعفة العمل على توفير كافة الإمكانات والوسائل، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية، في ظل المتابعة الدؤوبة والمساندة المباشرة، من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لمواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للغرفة "2017-2021"، وتحقيق أهدافها على كافة المستويات، مؤكداً التزام الغرفة بدعم القطاع الخاص، وتسهيل ممارسته للأعمال، ترسيخاً لمكانته على الخارطة الاقتصادية، في الدولة والمنطقة.