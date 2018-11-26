الأحمر والأخضر يتقاسمان مؤشرات بورصات المنطقة الإثنين

الشارقة 24:

لم تتفق أسواق المنطقة، خلال تعاملات جلسة، يوم الإثنين، على السير بطريق واحدة، كما في الجلسة السابقة، حيث أقفلت متباينة بين مرتفعة ومنخفضة، وذلك بعدما واصلت سوق دبي تراجعها بضغط من غالبية الأسهم لتفقد ما نسبته 0.44% وتقفل عند مستوى 2727.41 نقطة، أما السوق السعودية والسوق الكويتية فصعدتا، وسط تباين في أداء أسهمهما وقطاعاتهما، حيث ارتفعت سوق السعودية بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 2528.90 نقطة، فيما صعدت الكويتية بنسبة 0.35% لتقفل عند مستوى 5095.66 نقطة.

وارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاع الاستثمار لتقفل عند مستوى 1326.86 نقطة، أما السوق العمانية والسوق الأردنية فواصلتا التراجع بضغط من كافة قطاعاتهما، حيث تراجعت الأولى بنسبة 0.51% لتقفل عند مستوى 2350.94 نقطة، أما الثانية فتراجعت بنسبة 0.28% لتقفل عند مستوى 1930.43 نقطة.





السوق الإغلاق التغير دبي 2727.41 0.44 %سالب السعودية 7528.90 0.22 % الكويت 5095.66 0.35 % البحرين 1326.86 0.47 % عمان 2350.94 0.51 % سالب الأردن 1930.43 0.28 % سالب

قطاعا البنوك والخدمات يحدان من خسائر سوق دبي

واصلت سوق دبي تراجعها، خلال تعاملات جلسة، يوم الإثنين، بضغوط من غالبية الأسهم والقطاعات، في وقت عمل فيه القطاع المالي والقطاع الخدمي، على الحد من الخسائر والتي بلغت في نهاية التعاملات بواقع 11.97 نقطة، أو ما نسبته 0.44% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 2727.41 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 95.9 مليون سهم بقيمة 158.1 مليون درهم، نفذت من خلال 2545 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.19%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.04%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بصدارة الاستثمار الذي فقد بنسبة 2.88%، تلاه التأمين بنسبة 2.85%.

وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 1.62 درهم، تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.22% وصولاً إلى سعر 9.20 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.88% وصولاً إلى سعر 0.195 درهم، تلاه سهم الخليجي بنسبة 6.27% وصولاً إلى سعر 0.733 درهم.

واحتل سهم دبي للاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.1 مليون سهم، تلاه سهم سلامة بواقع 7.9 مليون سهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 39.9 مليون درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بواقع 27.3 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد صاعدة وسط تباين القطاعات والأسهم

ارتدت سوق الأسهم السعودية للإيجابية، في تعاملات جلسة، يوم الإثنين، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 16.33 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 7528.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 96.1 مليون سهم بقيمة 2.77 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 81 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 93 شركة، واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.66%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، في المقابل سجل قطاع السلع طويل الأجل أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.91%.

وسجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 78.50 ريال، تلاه سهم المصافي بنسبة 5.06% وصولاً إلى سعر 41.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أنعام القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.83% وصولاً إلى سعر 13.78 ريال، تلاه سهم الخضري بنسبة 3.73% وصولاً إلى سعر 6.97 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 10.8 مليون سهم، تلاه سهم صادرات بواقع 8.85 مليون سهم، واحتل سهم صادرات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 650.6 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 256.5 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد صاعدة وسط تحسن في التعاملات

ارتدت السوق الكويتية صاعدة في تعاملات، يوم الإثنين، مدعومة بدخول سيولة شراء انتقائية إلى السوق بعد الهبوط الأخير في الأسعار، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 17.87 نقطة أو ما نسبته 0.35% ليقفل عند مستوى 5095.66 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 97.4 مليون سهم بقيمة 17.9 مليون دينار نفذت من خلال 4690 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت سبعة قطاعات في السوق تصدرها المواد الأساسية بارتفاع بلغت نسبته 1.6%، في المقابل تراجعت أربعة قطاعات تصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 10%.

وسجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 30.00% وصولاً إلى سعر 52 فلساً، تلاه سهم رمال بنسبة 15.83% وصولاً إلى سعر 417 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم مدار أعلى نسبة تراجع بواقع 27.78% وصولاً إلى سعر 130 فلساً، تلاه سهم الأنظمة بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 108 فلوس.

واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 10.23 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 10.21 مليون سهم، كما احتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.12 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.9 مليون دينار.

قطاع الاستثمار يتكفل بارتفاع السوق البحرينية

واصلت السوق البحرينية ارتفاعها مدعومة من ارتفاع وحيد لقطاع الاستثمار، وسط تحسن في مستوى التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.24 نقطة أو ما نسبته 0.47% ليقفل عند مستوى 1326.86 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 1.79 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 14.14 نقطة، في المقابل تراجع قطاع البنوك بواقع 3.01 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.28 نقطة، فيما أقفلت بقية قطاعات السوق من دون تغير.

وارتفع سهمان في السوق فقط، حيث صعد سهم الخليج المتحد القابضة بنسبة 9.82% ليقفل عند سعر 1.230 دينار، كما ارتفع سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.25% وصولاً إلى سعر 0.405 دولار، في المقابل تصدر سهم مصرف السلام التراجعات بخسائر نسبتها 2.13% أوصلته لسعر 0.092 دينار، تلاه سهم عقارات السيف بنسبة 1.89% وصولاً إلى سعر 0.208 دينار.

واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.2 مليون سهم، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش بواقع 430 ألف سهم.

السوق العمانية تتراجع بضغط من جميع قطاعاتها

واصلت السوق العمانية تراجعها، خلال تعاملات جلسة، يوم الإثنين، بضغط من كافة القطاعات وسط استمرار ضعف السيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 12.15 نقطة أو ما نسبته 0.51% ليقفل عند مستوى 2350.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.14 مليون سهم بقيمة 148.5 مليون ريال.

وعلى القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.02%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.51%.

وسجل سعر سهم بنك ظفار حق أفضلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.67% وصولاً إلى سعر 0.014 ريال، تلاه سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 0.92% وصولاً إلى سعر 0.219 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00% وصولاً إلى سعر 0.092 ريال، تلاه سهم الأسماك العمانية بنسبة 5.41% وصولاً إلى سعر 0.070 ريال.

واحتل سهم بنك ظفار حق أفضلية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.75 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.38 مليون سهم، فيما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 997.6 ألف ريال، تلاه سهم بنك ظفار حق أفضلية بواقع 110.7 ألف ريال.

السوق الأردنية تواصل تراجعها وسط تحسن في التعاملات

واصلت السوق الأردنية تراجعها خلال تعاملات، يوم الإثنين، بضغط من كافة القطاعات يتقدمهم الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% ليقفل عند مستوى 1930.43 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.24%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.21%.

وسجل سعر سهم الركائز للاستثمار، وسهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة، أعلى نسبة ارتفاع 5.00%، ليقفل الأول عند سعر 0.42 دينار، والثاني عند سعر 1.05 دينار، تلاهما سهم الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 4.89% وصولاً إلى سعر 1.93 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البطاقات العالمية وسهم الموارد أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% ليقفلا عند سعر 0.14 دينار، تلاهما سهم الزي لصناعة الألبسة بنسبة 5.55% ليقفل سعر 0.17 دينار.

واحتل القطاع المالي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 4 ملايين دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 918.7 ألف دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 535.8 ألف دينار.