انطلاق منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي في دبي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت، الأحد، فعاليات منتدى التعاون الإماراتي - الكاريبي الأول الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والثقافة وتنمية المعرفة.

يشارك في المنتدى الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام أكثر من 400 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرين من دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي، بما في ذلك أكثر من 40 وزيراً من دول الكاريبي.

ويهدف المنتدى إلى بحث الآفاق والفرص الجديدة لتعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الكاريبي.

وبحث المشاركون بالمنتدى فرص وإمكانات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول منطقة الكاريبي عبر اجتماعات لرجال الأعمال، وجلسات حوارية وعروض تقديمية رفيعة المستوى، بالإضافة لبرامج للتبادل الثقافي بين الطرفين.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن المنتدى يهدف إلى تقوية التعاون وتعزيز العلاقات بين بلداننا والبناء على الشراكات الموجودة مثل صندوق الطاقة المتجددة الإماراتي الكاريبي، وتمهيد الطريق للتوصل لشراكات جديدة.