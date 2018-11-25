الأحمر يظلل شاشات 5 بورصات في المنطقة الأحد

الشارقة 24:

بقيت أسواق المنطقة، تحت السلبية في تعاملات، يوم الأحد، متأثرة بأمور عديدة، لعل أهمها التراجعات الحادة للأسواق العالمية في الأسبوع الماضي، مع ازدياد التوقعات بتباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد العالمي.

وتراجعت سوق دبي بضغوط من غالبية قطاعاتها لمستوى 2739.38 نقطة، كما هبطت سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.25% لتقفل عند مستوى 7512.57 نقطة بضغط من غالبية القطاعات والاسهم، أما السوق الكويتية فتراجعت بنسبة 0.34% لتقفل عند مستوى 4732.74 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها.

كما هبطت السوق العمانية والسوق الأردنية، بضغط من كافة القطاعات بنسبة 0.63% و0.37% على التوالي، لتقفل العمانية عند مستوى 4425.45 نقطة، والأردنية عند مستوى 1935.94 نقطة، فيما خالفت السوق البحرينية شقيقاتها لترتفع بنسبة 0.67%، وتقفل عند مستوى 1323.21 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2739.38 0.56 % سالب السعودية 7512.57 1.25 % سالب الكويت 4732.74 0.34 % سالب البحرين 1323.21 0.67 % عمان 4425.45 0.63 % سالب الأردن 1935.94 0.37 %سالب

قطاع الاستثمار يرتفع وحيداً في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأحد، بضغوط من كافة القطاعات باستثناء الاستثمار، وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.53 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند مستوى 2739.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 68.7 مليون سهم بقيمة 76 مليون درهم نفذت من خلال 1080 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%، في المقابل تراجعت بقية القطاعات بقيادة الخدمات مع خسارة بلغت نسبتها 2.14%، تلاه قطاع التامين بنسبة 1.93%.

وسجل سعر سهم أمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.93% وصولاً إلى سعر 0.598 درهم، تلاه سهم غلف ناف بنسبة 1.83% وصولاً إلى سعر 1.11 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.80% وصولاً إلى سعر 0.260 درهم، تلاه سهم داماك بنسبة 4.33% وصولاً إلى سعر 1.99 درهم، واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.9 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 14.87 مليون سهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 19.4 مليون درهم، تلاه سهم شعاع بواقع 9.1 مليون ريال.

سوق السعودية تهبط بضغوط من غالبية أسهمها

هبطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأحد، بضغط من غالبية أسهمها وقطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام متراجعاً بواقع 94.75 نقطة أو ما نسبته 1.25% ليستقر عند مستوى 7512.57 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 101.8 مليون سهم بقيمة 2.24 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 147 شركة، واستقرار أسعار أسهم 11 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.30%، تلاه قطاعات النقل والاستثمار والتمويل بنسبة 0.11% لكل منهما، تلاهم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بقيادة قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.19%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.96%.

وسجل سعر سهم الباحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.96% وصولاً إلى سعر 21.60 ريال، تلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 4.47% وصولاً إلى سعر 14.48 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.96% وصولاً إلى سعر 71.40 ريال، تلاه سهم ينساب بنسبة 5.15% وصولاً إلى سعر 64.50 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.8 مليون سهم، تلاه سهم أنعام القابضة بواقع 8.5 مليون سهم، كما احتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 346.8 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 312 مليون ريال.

السوق الكويتية تتراجع بضغط من غالبية القطاعات

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الأحد، بضغط من غالبية القطاعات وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.22 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 4732.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 48.4 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار نفذت من خلال 3621 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.09%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.98%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق بصدارة قطاع المواد الأساسية الذي تراجع بنسبة 0.085%.

وسجل سعر سهم مينا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 0.345 دينار، تلاه سهم مواشي بنسبة 9.19% وصولاً إلى سعر 0.202 دينار، في المقابل سحل سعر سهم إيفا أعلى نسبة تراجع بواقع 14.04% وصولاً إلى سعر 30 فلساً، تلاه سهم قيوين إسمنت بنسبة 6.92% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار.

واحتل سهم بترو غلف المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.7 مليون سهم، تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 8.6 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 1.8 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتفع بدعم من غالبية الأسهم

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الأحد، بدعم من غالبية الأسهم والقطاعات، حيث انحسرت قائمة الخاسرين على سهم وحيد، ليقفل المؤشر العام للسوق عند مستوى 1323.21 نقطة كاسباً بواقع 8.82 نقطة أو ما نسبته 0.67%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 1.53 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق، عدا استقرار لقطاعي التأمين والفنادق والسياحة، بقيادة قطاع الاستثمار الذي أضاف بواقع 14.06 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم الخليج المتحدة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.65% وصولاً إلى سعر 1.130 دينار، تلاه سهم الخليجي التجاري بنسبة 3.80% وصولاً إلى سعر 0.082 دينار، في المقابل تراجع سهم مصرف السلام بنسبة 1.06% ليقفل عند سعر 0.093 دينار.

واحتل سهم الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.2 مليون سهم، تلاه سهم مصرف السلام بواقع 474 ألف سهم.

هبوط جماعي لقطاعات السوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات، يوم الأحد، تحت ضغوط جميع قطاعاتها يتقدمهم الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 27.85 نقطة أو ما نسبته 0.63% ليقفل عند مستوى 4425.45 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 721.6 ألف ريال نفذت من خلال 237 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع المال بنسبة 0.27%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم بنك ظفار حق أفضلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 33.33% وصولاً إلى سعر 0.012 ريال، تلاه سهم العمانية التعليمية بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 0.242 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسة أعلى نسبة تراجع بواقع 25.00 % وصولاً إلى سعر 0.024 ريال، تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 4.96% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال.

واحتل سهم الصفاء للأغذية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8 ملايين سهم، تلاه سهم بنك ظفار حق أفضلية بواقع 4.9 مليون سهم، كما احتل سهم الصفاء للأغذية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.2 مليون ريال، تلاه سهم بنك ظفار بواقع 243.8 ألف ريال.

القطاع المالي يقود السوق الأردنية للتراجع

هبطت السوق الأردنية في تعاملات، يوم الأحد، بضغوط من كافة قطاعاتها بصدارة المال وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% ليقفل عند مستوى 1935.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار، نفذت من خلال 1281 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة، واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.47%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وسجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.016 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.91%، وصولاً إلى سعر 2.99 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الوطنية لصناعة الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.38 دينار، تلاه رم للوساطة المالية سهم بنسبة 4.72% وصولاً إلى سعر 1.41 دينار. واحتل القطاع المالي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.05 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعة بواقع 950.4 ألف دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 820.5 ألف دينار.