افتتاح معرض الأسمنت والخرسانة في "إكسبو الشارقة "

الشارقة 24:

انطلقت، الأحد، فعاليات المعرض الدولي للأسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط 2018، الذي تنظمه شركة "آد - ميديا جي إم بي إتش" الألمانية، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة أكثر من 100 مورد من جميع أنحاء العالم، ويستمر يومين.

ويقدم المعرض حزمة واسعة من المنتجات والعروض والحلول الشاملة وأحدث التقنيات والخبرات اللازمة للقطاع من أجل العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاء وربحية.

وتتيح الفعاليات، التي تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، منصة فريدة للاطلاع على أحدث المنتجات والحلول لمباني المستقبل ذات الكفاءة العالية، وعلى حزمة واسعة ومتنوعة من العروض التي تلبي متطلبات قطاع البناء والتشييد المتزايدة في المنطقة التي تعد من أكبر أسواق القطاع في العالم.

ويقام المعرض بالتعاون مع "المجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة" وبدعم من "المعهد الأميركي للخرسانة"، إلى جانب "الاتحاد الدولي للخرسانة الإنشائية" و"جمعية المصنعين الإسبانية لمعدات البناء والتعدين".

افتتح الفعاليات، سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بحضور الكسندرا شامبليس نائب القنصل للشؤون الاقتصادية والثقافية في القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفيليكس نيوغارت الرئيس التنفيذي للمجلس الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، والدكتور هولغر كاروتز، والكسندر أولبريتش ممثلي شركة "آد - ميديا جي إم بي إتش" الألمانية المنظمة للمعرض وعدد من رؤساء شركات قطاع البناء والتشييد في الشارقة والدولة.

وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، أن المعرض يشكل قيمة مضافة إلى أجندة المعارض التي تستضيفها إمارة الشارقة على مدار العام وينظمها مركز إكسبو الشارقة، معتبراً أن تنظيم هذا الحدث للعام الثاني على التوالي ونجاحه في استقطاب أكثر من 100 مورد محلي ودولي يعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية رائدة ومركز اقتصادي جاذب لرجال الأعمال والشركات من مختلف دول العالم، نظراً لما تمتلكه من مزايا ومقومات وما توفره من تسهيلات تدعم نمو أعمالهم.

وأشار إلى أن حجم المشاركة الدولية في المعرض تعكس حاجة أسواق المحلية والإقليمية إلى هذا النوع من المعارض المتخصصة وخاصةً في ضوء المشاريع التطويرية الكبرى في البنية التحتية وغيرها من المشاريع العقارية التي تشهدها الإمارات والعديد من دول المنطقة.

من جانبه، أوضح سعادة سيف محمد المدفع أن تنظيم النسخة الثانية من المعرض الدولي للأسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط، يأتي استجابةً لمتطلبات قطاع البناء والتشييد المتنامية في الدولة والمنطقة، وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققه هذا الحدث في نسخته الافتتاحية العام الماضي، مضيفاً أن المعرض هو الحدث الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة وتحديدا لقطاع صناعة الخرسانة والخرسانة الجاهزة المحلي.

ولفت إلى أن المعرض سيوفر فرصاً أكبر لجميع المشاركين والعارضين من جميع أنحاء العالم وسيشكل منصة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها للاطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه عالميا في قطاع الأسمنت والصناعات ذات الصلة بهذا المجال، وإبرام الصفقات وبناء الشراكات التي تخدم مشاريعهم وتسهم في تطوير أعمالهم.

وتأتي مشاركة كبريات الجهات والشركات العارضة في المعرض بهدف تعزيز حضورها في أسواق المنطقة والحفاظ على أفضليتها ضمن السوق التنافسي.

ويعقد على هامش المعرض مؤتمر يوفر الكثير من المعلومات القيمة، في ظل مشاركة نخبة من خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم الذي سيسلطون الضوء على أحدث الأساليب المبتكرة التي ستستخدم في صناعة الخرسانة والخرسانة الجاهزة في المستقبل، إلى جانب مناقشة التحديات والفرص المحتملة في هذه الصناعة.