سالم القصير: "قرار التأشيرات" يعزز البيئة التنافسية للدولة

الشارقة 24:

شدد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، على أن اعتماد مجلس الوزراء لقرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب التخصصية، يعد قفزة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "يأتي هذا القرار في إطار حرص قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز البيئة التنافسية التي تمتاز بها الإمارات، الأمر الذي يساهم في المحافظة على جاذبيتها وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في الدولة التي تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب وتلبية متطلبات المستثمرين".

وأشار سعادته إلى أن هذا القرار يعد خطوة أولى لا بد أن يعقبها سلسلة من القوانين والقرارات الأخرى القادرة على تحفيز المستثمر من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الأمام.

ونوه إلى أن القرار من شأنه تمكين المواهب التخصصية في كافة المجالات.

وتابع سعادة سالم القصير: "قرار التأشيرة طويلة الأجل، يفتح أمام المواهب التخصصية الباب من أجل المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن القرار يعمل على جذب شريحة الأكاديميين والباحثين إلى الجامعات والمراكز البحثية في الدولة، الأمر الذي سيساهم في تحسين بيئة العمل في الإمارات، وينقلها نحو مستويات أعلى، فضلاً عن كونه سيعزز دولة الإمارات كوجهة مفضلة لكل الباحثين عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى رفع مرتبة الدولة في معظم المؤشرات العالمية".

واختتم حديثه، قائلاً: "يساهم القرار في تكريس الأهداف التي تسعى هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، إلى تنفيذها على أرض الواقع، من خلال تعزيز الشفافية بين أرباب العمل وشرائح العمال المختلفة، من أجل ضمان عملهم في بيئة شفافة ومثالية".