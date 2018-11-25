واحة الصجعة الصناعية تشارك في "الخمسة الكبار"

الشارقة 24:

أعلنت واحة الصجعة الصناعية في الشارقة، عن مشاركتها في معرض "الخمسة الكبار" الذي سيعقد في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وعبر أحمد جمعة المشرخ، القائم بأعمال المدير التجاري في واحة الصجعة الصناعية، عن سروره للمشاركة في معرض الخمسة الكبار بدبي، قائلاً: "نحن سعداء لعرض ما يتمتع به مشروعنا من مميزات، حيث ستمهد مشاركتنا الطريق لشراكات واستثمارات جديدة في واحة الصجعة الصناعية".

وأضاف المشرخ: "يمثل معرض الخمسة الكبار منصة للتواصل مع الأشخاص والشركات المهتمين بتأسيس أعمالهم أو توسيعها، ويحتاجون إلى أراض صناعية لذلك، حيث سنقوم بعرض القطع المتوفرة من هذه الأراضي أمامهم للاستثمار فيها والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية".