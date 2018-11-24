"منتدى أدنوك الأول للاستثمار" يسلط الضوء على فرص الشراكات

الشارقة 24 – وام:

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الدورة الأولى من "منتدى أدنوك للاستثمار" في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 من أعضاء مجتمع المال والاستثمار العالمي، وذلك لاطلاعهم على النقلة النوعية التي تشهدها الشركة وخططها لخلق قيمة إضافية وتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، إضافة إلى فرص إبرام شراكات نوعية واستثمارات مشتركة جديدة تشمل مختلف مجالات وجوانب أعمالها.

وقدم عدد من أعضاء الإدارة العليا في أدنوك - خلال المنتدى - لمحة عن الأصول عالمية المستوى لأدنوك في مختلف مجالات وجوانب الأعمال في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، إضافة إلى عمليات الإدارة المالية وإدارة الاستثمار والحوكمة المؤسسية.

وسلط المنتدى الضوء على سجل أدنوك الحافل بالشراكات والاستثمارات المشتركة الناجحة على مدى أكثر من 45 عاما، والذي تدعمه الموارد الهيدروكربونية الغنية والأصول عالمية المستوى، والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها القطاع كما أظهرت العروض التوضيحية دور أدنوك الحيوي كمحرك رئيسي للفرص والحلول المبتكرة والخلاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وأبوظبي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها - في تصريح بمناسبة المنتدى - : "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز نمو الاقتصاد المحلي، تركز أدنوك على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية المباشرة وتهيئة البيئة الملائمة لها. ويقوم منتدى أدنوك الأول للاستثمار بدور محوري في إطلاع مجتمع المال والاستثمار العالمي على الرؤية الطموحة للشركة واستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي في مختلف مجالات وجوانب قطاع الطاقة، وتأمين وصول منتجاتها لأسواق جديدة، والدور الأساسي الذي تلعبه الشراكات النوعية في تحقيق هذه الأهداف".