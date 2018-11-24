"غرفة الشارقة" تستعرض مبادراتها بمهرجان الشارقة لريادة الأعمال

الشارقة 24:

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2018" الذي نظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس المركز، خلال الفترة 20-21 نوفمبر الجاري في نادي الشارقة للجولف والرماية.

وتجسدت مشاركة الغرفة باعتبارها راعي فضي للمهرجان، تأكيداً لدورها في المشاركة الاستراتيجية لإنجاح الأحداث الاقتصادية بالإمارة وترجمة لجهودها تجاه ترسيخ مفاهيم المسئولية المجتمعية.

حضر الفعالية سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إلى جانب مجلس شباب الغرفة، برنامج "مختبر مستقبل رواد الأعمال" الذي أطلقه "شراع" في هذه الدورة من المهرجان بالتعاون مع مجالس الشباب في الدوائر الحكومية بالدولة.

وقدّم السيد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، خلال فعاليات المهرجان ورقة عمل بعنوان "ما يُمكن أن تُقدّمة غرفة الشارقة لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة".

وأكد شطاف حرص غرفة الشارقة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم رواد الأعمال، باعتبارهم ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية اقتصاد الشارقة، لافتاً إلى أن الغرفة أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لدعم رواد الأعمال ومن بينها "جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة" و"جائزة الشارقة لرواد الأعمال" المنبثقتين عن "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، إلى جانب تنظيمها ملتقى ريادة الأعمال بوتيرة سنوية منتظمة والكثير من المبادرات الأخرى.

واستعرض شطاف من خلال ورقة العمل رؤية غرفة الشارقة ورسالتها ودورها وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد مستدام في الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً، بالإضافة إلى أبرز ما تقدمه الغرفة من خدمات لمجتمع الأعمال المحلي، حيث قدّم شرحاً حول سبل وآليات استفادة رواد الأعمال من المزايا والخدمات التي توفرها الغرفة لمنشآت القطاع الخاص ولرواد الأعمال، ومن أبرزها دليل العضوية وشهادة المنشأ وخدمات كاتب العدل والتسوية والتحكيم وتلبية احتياجات العمل. كما قدّم نبذة عن أهم الأحداث التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع غرف التجارة الإماراتية والأجنبية، بالإضافة إلى بعثاتها التجارية التي تستهدف مختلف الأسواق الواعدة حول العالم.

وجاءت مشاركة مجلس شباب غرفة الشارقة في برنامج "مختبر رواد الأعمال" بوصفه منصة جمعت نخبة من أبرز رواد الأعمال الشباب في إمارة الشارقة، لصياغة سياسات وخطط استراتيجية فعالة لمعالجة التحديات الراهنة في سوق الأعمال.

وأكد خالد عبد الله شويطر رئيس مجلس شباب غرفة الشارقة، أن مشاركة المجلس في فعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال عموماً وفي "برنامج مختبر مستقبل رواد الأعمال" على وجه الخصوص، جاءت انطلاقاً من الحرص على تحقيق رسالة المجلس المتمثلة في المساهمة بدفع عجلة التطور من خلال تقديم مبادرات ريادية داخل الغرفة وخارجها.

وقال شويطر إن مجلس شباب الغرفة حرص خلال ورشة العمل على نقل أفكار الشباب حول مستقبل العمل في بيئة الأعمال التي تخدم الاقتصاد وأيضاً مقترحاتهم بشأن المشاريع الاستثمارية المبتكرة الجديدة التي يتطلع سوق العمل إليها، إضافة إلى مدى أهمية مواكبة خطوات الإجراءات الأجهزة الحكومية ووسائلها مع طموح الشباب في تأسيس مشاريع استثمارية، كما تطرق النقاش إلى أثر الجوانب التدريبية والتعرف على أفضل الممارسات عالمياً سواء من خلال المشاركة في الأحداث الاقتصادية أو المعارض المتخصصة.

وأضاف أن نقاش مجلس شباب الغرفة تطرق إلى جهود الغرفة الرامية إلى تحقيق رؤية الشارقة الاقتصادية واقتراح الأفكار والمشاريع التي تخدم مسيرة التنمية المستدامة وتسعد المجتمع.

وضمّ وفد مجلس شباب الغرفة الذي شارك في العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية خلال المهرجان، عائشة صالح الزرعوني وغاية خالد العوضي ومريم سلطان بن هده ومحمد أحمد إبراهيم وخالد جمال البح وعبد الله عيسى الملا.