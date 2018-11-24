"كهرباء دبي" ترسي عقد تنفيذ مشروع خطوط مياه بتكلفة 118 مليون درهم

الشارقة 24 – وام:

أعلنت هيئه كهرباء ومياه دبي عن ترسية عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار تتراوح بين 600 إلى 1200 ملم وبأطوال إجمالية تصل الى 26.5 كيلومتراً وبتكلفة إجمالية تصل إلى 118 مليون درهم في مناطق متعددة في إمارة دبي، لزيادة كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه.

وذكر سعادة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن ترسية المشروع تتوافق مع استراتيجية الهيئة وخططها الطموحة لتلبية احتياجات التنمية الشاملة من الطاقة الكهربائية والمياه وتحقيق تطلعات المتعاملين وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

ويشتمل المشروع على تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية من الزجاج المقوى بقطر 1200 ملم والأعمال المرتبطة بها لربط مناطق متعددة تشمل خزان المياه في منطقة النخالي مروراً بدوار العوير ووصولاً إلى طريق حت..

كما يتضمن تمديد أنابيب لنقل المياه الرئيسية بقطر 600 ملم في منطقة المحيصنة ومن منطقة آبار المياه في منطقة المرغم إلى طريق دبي العين، وذلك لرفع قدرة تدفق المياه وتوفير الاحتياجات المتزايدة من المياه الى المشاريع التطويرية في تلك المناطق.