"الاقتصاد": اختتام فعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمية

الشارقة 24:

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع تنمية التجارة العالمية والذي بات حدثاً استثنائياً ينطلق من دولة الإمارات سنوياً كمظلة عالمية تهدف مخرجاته لتعزيز جهود الدول والحكومات والمنظمات التجارية والتنموية العالمية لضمان الارتقاء بمسارات التجارة العالمية.

واستعرض المؤتمر العالمي في دورته الراهنة أفضل الطروحات الهادفة للتصدي وتقليل مخاطر التجارة غير المشروعة العابرة للحدود والتي تتضمن جرائم كالغش التجاري، والتدليس في المعاملات التجارية، وقرصنة حقوق الملكية الفكرية.

وقد شهد المؤتمر الذي افتتحه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحضور سعادة موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ونحو 800 مشارك، من بينهم مسؤولين حكوميين ووزراء تجارة واقتصاد، ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية اقتصادية وتنموية وقادة شركات استثمارية عالمية عابرة للقارات من مختلف دول العالم.

الإمارات شريك

وخلال كلمته قال ديفيد لونا، الرئيس التنفيذي لشركة لونا جلوبال نتوركس"، إنه دولة الإمارات باتت تحتل مكانة ووجهة تجارية عالمية مؤكدا ًالسعي خلال المؤتمر لإطلاق تحالف تجاري لمكافحة الاتجار غير المشروع، لتعزيز الشبكات وإيجاد طرق مبتكرة للمساعدة في حماية الاقتصادات والمجتمعات ضد الأضرار والآثار التي تشكلها التجارة غير المشروعة عالمياً، مشيراً لأهمية الاعتراف بأن التجارة غير المشروعة باتت تعد بمثابة تهديد مضاعف يمكن أن يعوق أهداف التنموية على نطاق أوسع بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الفساد والجريمة.

وألمح مدير عام شركة لونا جلوبل، بأن جرائم التجارة غير المشروعة والتي تناهز قيمتها وفقاً لمنظمات دولية عدة تريليونات من الدولارات تتضمن الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والسلع المقلدة والمقرصنة والسجائر غير المشروعة والكحول. كما أن بعض تلك المنتجات تتعلق بموارد طبيعية وتؤثر على الحياة البرية المهددة بالانقراض، والموارد الطبيعية المنهوبة، والعديد من السلع الأخرى غير المشروعة، ومن ثم العائدات والتدفقات المالية غير المشروعة.

وأضاف بأن أسوء سيناريوهات تلك الجرائم تتمثل في التدليس الذي يؤدي لتدمير والإضرار بصحة البشر كعبوات المياه المعدنية المزيفة والأغذية والأدوية المزيفة وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع السامة، مؤكداً أن ما يثير القلق ليس فقط اتساع نطاق وحجم الأسواق الحالية غير المشروعة، بل التقديرات بانه سيتضاعف في غضون السنوات المقبلة في حال إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقف جاد تجاه تلك الظاهرة.

الجرائم السيبرانية

كما أكد الخبير الاستراتيجي ديفيد آم لونا بأن التسوق عبر الإنترنت والجريمة السيبرانية، باتت تمثل تهديداً على الشركات والمستهلكين على حد سواء، حيث يقدر خبراء متخصصون بأن التكاليف المالية الناجمة عن الجريمة السيبرانية سوف تتضاعف من 3 تريليون دولار أميركي في عام 2015 إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2021، مشيراً إلى أن التجارة غير المشروعة لا تؤدي فقط إلى خسارة الأرباح للشركات، وتهجير الوظائف للعمال، وإغلاق الشركات، والصعوبات الاقتصادية للحكومات عندما يتم جلب إيرادات أقل إلى الخزينة لتمويل الخدمات العامة، بل إنها تشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة العامة والسلامة العامة.

السلع الكمالية

كما أوضح تاركان ديميرباس، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في فيليب موريس مانيجمنت سيرفيسيز، أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض، وعليه فإن شركة فيلب موريس تستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار أميركي في الأبحاث والتطوير والإنتاج للمساهمة في إيجاد عالم خالي من التدخين لتحقيق ذلك، مؤكداً أن الاتجار غير المشروع، سواء كان ذلك في السلع الكمالية أو المستحضرات الصيدلانية أو الإلكترونيات أو التبغ يشكل تهديد للأمن والسلام والعدالة، ويقوض الأعمال التجارية المشروعة ويضلل المستهلكين ولا يحترم أي قواعد ولا يدفع أي ضرائب.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن السجائر هي من بين أكثر السلع التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني في العالم. مؤكداً أن السوق السوداء العالمية لمنتجات التبغ كبيرة ومتنامية، وقدر تقرير حديث للإنتربول أن تجارة السجائر غير المشروعة تمثل حوالي 12٪ من الاستهلاك العالمي للتبغ سنويا. كما تحدث ايضاً خلال الجلسة أندرو كليف، الرئيس التنفيذي لمجموعة كي دبليو.

مناقشات مستفيضة

وشهدت فعاليات الأسبوع مناقشة وطرح عدد من القضايا كالتحالفات الاستراتيجية والشراكات بين الصناعات من أجل تعزيز التعاون والعمليات، وسبل مكافحة التجارة غير المشروعة وكيفية حشد القوى والقدرات بين الشركات عبر الصناعات والمنظمات متعددة الأطراف وأهمية إنشاء جمعيات لتثقيف ورفع الوعي بأثر التجارة غير المشروعة على الأعمال التجارية والمستهلك، وتعزيز مسارات التفاعل مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية لحماية العملاء والملكية الفكرية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات من أجل تعزيز تعطيل شبكات الاتجار غير المشروع والتخفيف من آثارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتجارة العالمية غير المشروعة، وتوحيد إجراءات إنفاذ السلع عبر الحدود، وتحديد الفجوات التي تسمح للشبكات الإجرامية بالتهرب من الكشف، واستعراض كيفية تعزيز وعي مالكي العلامات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.