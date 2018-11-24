"مواصفات" تبحث مع "مصنعي الأغذية والمشروبات" فرص تسهيل التجارة

الشارقة 24:

بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، مع "مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات" التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي، فرص تنمية قطاع صناعة الأغذية، وآليات تسهيل انسيابية حركة الاستيراد والتصدير، بصورة تدعم حركة البضائع والسلع الغذائية، وتخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد سعادة عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، على هامش استقباله للسيد صالح عبد الله لوتاه، رئيس المجموعة، على ضرورة التحديث المستمر للوائح والأنظمة الإماراتية التي تضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر على السواء.

وقدم سعادته شرحاً حول أبرز فرص التعاون المشترك، ودور الهيئة في دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، التي تولي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أهمية رئيسة، فضلاً عن تطوير المواصفات القياسية للأغذية والمنتجات بصورة تميز المنتجات الوطنية عند المنافسة محلياً وخارجياً.

وأعلن سعادة عبد الله المعيني، مدير عام "مواصفات"، أن الهيئة ستنفذ بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، ورشة توعوية وطاولة نقاش مستديرة خلال فعاليات معرض "سيال الشرق الأوسط" الشهر المقبل، في العاصمة أبوظبي، للاستماع إلى مقترحات المنتجين والموردين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، وبحث أفضل طرق التنسيق والتعاون وتسهيل العملية الإنتاجية.

وأكد سعادته، أن الهيئة مهتمة بالاستماع إلى وجهات نظر المنتجين والموردين بصورة دورية، في خطوة هدفها تسهيل عملهم بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، من أجل إزالة أية معوقات تواجههم، وزيادة حركه التبادل التجاري بين دولة الإمارات وشركائها التجاريين، دون إغفال لمبدأ حماية المستهلكين من خلال تطويرنا لمواصفات ولوائح فنية تحدد مستويات الجودة المقبولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جهته، أكد السيد صالح عبد الله لوتاه، أن مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات حريصة للوصول بجودة المنتج المحلي الى مصاف منتجات الدول المتقدمة، من خلال التنسيق المستمر وعقد ورش العمل التوعوية للتجار والمنتجين والموردين، بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.