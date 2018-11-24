باريس تستعد لموجة احتجاجات جديدة على ارتفاع أسعار الوقود

الشارقة 24 – رويترز:

يحتشد عشرات الآلاف في باريس، السبت، للاحتجاج على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، في مطلع الأسبوع الثاني من احتجاجات "السترات الصفراء"، التي أدت إلى اضطراب واسع النطاق.

وتخشى قوات الأمن أن يتسلل متطرفون من أقصى اليسار واليمين المتطرف إلى المظاهرات، مما يزيد تحديات السيطرة على الجماهير.

وتوقع دينيس جاكوب الأمين العام لاتحاد الشرطة البديلة أن يحتج نحو 30 ألف شخص في باريس وحدها، قائلاً: "نعلم أن هناك متسللين من اليمين المتطرف ومن اليسار المتطرف، يمكنك أيضاً توقع عصابات من الضواحي".

وأفادت بلدية باريس أن نحو ثلاثة آلاف شرطي تم إعدادهم للعمل في المدينة، السبت.

ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد، بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، مما عرقل

الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون العام الماضي، على الديزل والبنزين، لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة.

وعلاوةً على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.