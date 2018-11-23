اليورو يهبط وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

الشارقة 24 - رويترز:

هبط اليورو بنحو 0.5 %، الجمعة، بعد إشارات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في أنحاء منطقة اليورو.

وتباطأ نمو الأنشطة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقعة خلال الشهر الجاري، وفقاً لما أظهره مسح لمؤشر مديري المشتريات الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

وهبط نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى في نحو 4 سنوات.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 % إلى 1.1402 بعد نشر المسوح، على الرغم من أنها كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة.

كما هبط اليورو 0.2 % مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1326 فرنك.