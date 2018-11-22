الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2754.91 نقطة بعد ضغط من غالبية قطاعاتها، بينما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7607.32 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 1.24%، كما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بنسبة 0.67% لتقفل عند مستوى 1323.21 نقطة بدعم من كافة القطاعات ترأسها قطاع الاستثمار، وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.48% لتقفل عند مستوى 1943.06 نقطة.

تراجع طفيف في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.78 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 2754.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 96.8 مليون سهم بقيمة 109 ملايين درهم نفذت من خلال 1685 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 0.80% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.06% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 2.17% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.88%.

وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.76% وصولاً إلى سعر 0.276 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 3.01% وصولاً إلى سعر 18.49 دولار، في المقابل سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 6.69% وصولاً إلى سعر 0.251 درهم تلاه سهم سلامة بنسبة 4.13% وصولاً إلى سعر 0.604 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.5 مليون سهم تلاه سهم سلامة بواقع 13.9 مليون سهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 23 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 21.7 مليون درهم.

السوق السعودية تربح 91 نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم بعد تباين أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 91.59 نقطة أو ما نسبته 1.22% ليقفل عند مستوى 7605.95 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 123.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 130 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ترأس قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة بنسبة 2.42% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.75%، وفي المقابل ترأس قطاع الصناديق العقارية المتداولة القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 0.38% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.35%.

وسجل سعر سهم أنعام القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 13.86 ريال تلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 5.33% وصولاً إلى سعر 20.54 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 79.30 ريال تلاه سهم جدوى ريت السعودية بنسبة 4.83% وصولاً إلى سعر 8.47 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 19.8 مليون سهم تلاه سهم كيان السعودية بواقع 6.9 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 411.6 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 384 مليون ريال.

أرباح في السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات اليوم وسط أداء إيجابي لقطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بواقع 8.82 نقطة أو ما نسبته 0.67% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1323.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 14.06 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.65% وصولاً إلى سعر 1.130 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.80% وصولاً إلى سعر 0.082 دينار. وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.06% وصولاً إلى سعر 0.093 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 5.1 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 473.9 ألف سهم.

تراجع السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بعد أداء سلبي لقطاعاتها في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1943.06 نقطة ليخسر ما نسبته 0.48%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 2362 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 54 شركة واستقرار لأسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.89% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.37% والقطاع المالي بنسبة 0.37%.

وسجل سعر سهم الشرق العربي للاستثمارات العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.10% وصولاً إلى سعر 1.44 دينار تلاه سهم المتخصصة للتجارة والاستثمار بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 1.26 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أساس للصناعات الخرسانية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.19 دينار. واحتل سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 734.2 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 520.4 ألف دينار.