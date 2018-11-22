الأخضر يزين شاشات بورصات دبي والسعودية والبحرين

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأربعاء، وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.24% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2756.69 نقطة بعد دعم من غالبية قطاعاتها، كما ارتفع مؤشر السوق السعودية العام وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7514.36 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 0.13%.

وسجل مؤشر السوق الكويتية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5266.27 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق البحرينية على كافة المستويات بنسبة 0.60% لتقفل عند مستوى 1314.39 نقطة، وأخيراً هبطت السوق الأردنية بنسبة 0.22% لتقفل عند مستوى 1952.44 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاثة، بينما كانت السوق العمانية مغلقة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2756.69 0.24 % السعودية 7514.36 0.13 % الكويت 5266.27 0.08 % سالب البحرين 1314.39 0.60 % الأردن 1952.44 0.22 % سالب

محطة خضراء في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط ارتفاع أداء غالبية قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.55 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 2756.69 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 73.7 مليون سهم بقيمة 115.6 مليون درهم نفذت من خلال 1610 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات، واستقرار أسعار أسهم 9 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 1.91%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.64%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 0.27%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم دبي للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.80%، وصولاً إلى سعر 1.47 درهم، تلاه سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 2.38% وصولاً إلى سعر 0.215 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.62% وصولاً إلى سعر 0.266 درهم، تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 2.92% وصولاً إلى سعر 17.95 دولار.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.7 مليون سهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 20 مليون سهم، واحتل سهم سلامة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 10.2 مليون درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 9.8 مليون درهم.

ارتفاع متواضع في السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الأربعاء، بعد تباين أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.42 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل عند مستوى 7514.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 119.5 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 128 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ترأس قطاع الأدوية القطاعات المرتفعة بنسبة بواقع 2.66%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.72%، وفي المقابل ترأس قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 0.65%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.50%.

وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96% وصولاً إلى سعر 18.54 ريال، تلاه سهم ساكو بنسبة 5.93% وصولاً إلى سعر 91.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.92% وصولاً إلى سعر 88.10 ريال، تلاه سهم بتروكيم بنسبة 4.15% وصولاً إلى سعر 25.40 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 9.5 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 486.9 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 300.6 مليون ريال.

تراجع طفيف في السوق الكويتية

هبطت السوق الكويتية في تعاملات الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.47 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 5266.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 57.6 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار نفذت من خلال 2429 صفقة.

وسجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.95% وصولاً إلى سعر 0.209 دينار، تلاه سهم الدولي بواقع 1.59% وصولاً إلى سعر 0.255 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44% وصولاً إلى سعر 0.999 دينار، تلاه سهم بنك وربة بواقع 2.25% وصولاً إلى سعر 0.217 دينار.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون سهم، تلاه سهم خليج ب بواقع 8.3 مليون سهم، كما احتل سهم أهلي متحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 5.1 مليون دينار، تلاه سهم أجيليتي بواقع 3.1 مليون دينار.

السوق البحرينية ترتفع على كافة المستويات

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، يوم الأربعاء، وسط أداء إيجابي لقطاعات الاستثمار والبنوك والخدمات، وكان هذا الارتفاع بواقع 7.89 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1314.39 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.89 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 8.31 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.99 نقطة، واستقرت بقية قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.47%، وصولاً إلى سعر 1.040 دينار، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.78% وصولاً إلى سعر 0.258 دينار، وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.25% وصولاً إلى سعر 0.079 دينار، تلاه سهم بنك إنفستكورب بنسبة 1.06% وصولاً إلى سعر 9.300 دولار.

واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 6.3 مليون سهم، تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 330.2 ألف سهم.

تراجع السوق الأردنية بضغط من قطاعاتها الثلاثة

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، يوم الأربعاء، بعد أداء سلبي لقطاعاتها الثلاثة، في ظل تراجع أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1952.44 نقطة ليخسر ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 1931 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة، واستقرار أسعار أسهم 38 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10%.