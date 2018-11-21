سلطان بن هده: "الإمارات للتخطيط الاقتصادي" يؤكد قوة اقتصاد الدولة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

توجه سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، بالشكر والتقدير وكامل العرفان، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، ودعمه اللامحدود، لدعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

كما توجه سعادته، بالشكر لوزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وكافة الشركاء، على الجهد والعمل المشترك، لإنجاح الملتقى.

وأوضح سعادة السويدي، أنه تم اليوم الأربعاء، اختتام ملتقى الإمارات التخطيط الاقتصادي، بنجاح كبير، بعد أن شهد مشاركة مميزة، لافتاً إلى أن 23 متحدثاً قدموا العديد من أوراق العمل والتجارب، ونوه إلى أن هذا الحدث يرسل رسالة للجميع، داخل الدولة وخارجها، بأن اقتصاد الإمارات يعتبر قوياً وممتازاً، في ظل قيادة رشيدة تخطط لهذا التطور والنمو.

وأكد سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في تصريح لـ "الشارقة 24"، أهمية انعقاد الملتقى على أرض إمارة الشارقة، وسط تحديات اقتصادية دولية وإقليمية ومحلية، ووسط تطلعات وآمال كبيرة على مستوى الدولة، ومنها تنويع عجلة الاقتصاد، واستباق معايير التنمية المستدامة، ورفع مكون المعرفة والابتكار في المجتمع، وتعزيز الموقع التنافسي لاقتصاد الدولة في الأسواق العالمية، على أن يكون بقيمة مضافة اقتصادياً ومجتمعياً، ومع التطوير المستمر لبنية تحتية ذكية، وتحفيز القطاعات القاطرة في الاقتصاد.

ولفت سعادته، إلى أن الأهم، هو توفير فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، قائمة على الاستدامة والتطوير المستمر، للقدرات المواطنة المكنونة والخلاقة، والتي نؤمن بأنها عماد هذه الأمة.

وأشار سعادته، إلى أن التحديات الاقتصادية والتنموية، والتي مرت على الدولة، مرت بإمارة الشارقة بارتدادات الأسواق في العرض والطلب، ما جعلنا نضاعف الجهد لزيادة الناتج المحلي الذي حقق في الإمارة نمواً قدره 4.7% بالأسعار الجارية العام الماضي.

وأعرب سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن يقينه بأن الشارقة تعتمد على نموذج يطبق مفهوم "التوازن الاقتصادي"، بديلاً عن مفهوم "النمو الاقتصادي الصرف"، إذ لا يستحوذ أي قطاع على أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، مع الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والشخصية في الناتج المحلي للإمارة، بمعدل نمو جاري قدره 5% في العام الماضي، في الوقت الذي شهد فيه قطاع الصناعة نمواً بمعدل 7.5%، وهو مؤشر على اهتمام الإمارة بالبعد البشري التنموي.

واختتم سعادة السويدي، تصريحه معرباً عن ثقته وإيمانه بأن الرؤية السديدة للقيادة السياسية، في دولتنا الحبيبة، والاستثمار في أبنائنا وإخواننا، من العاملين في مجالات التنمية الاقتصادية، هي الدعامة الرئيسة لمواجهة أي تحديات، وهذا ما بحثه الملتقى بشكل دقيق ومتعمق.