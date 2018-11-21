عبد الله آل صالح: "الإمارات للتخطيط الاقتصادي" جاء بثمرات إيجابية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعرب سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عن سعادته بانعقاد ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي في الشارقة.

وأوضح سعادته، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن هذا الملتقى يعتبر تنسيقياً للدوائر الاقتصادية في الدولة مع وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يعقد في فترة مهمة جداً، تسعى فيها الحكومة لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي تحقيق أعلى مستويات التنويع الاقتصادي.

ولفت سعادة وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إلى أن هذا الملتقى المهم جداً، جاء بثمرات إيجابية، من حيث مناقشة الفرص والتحديات المستقبلية، في التنمية الاقتصادية بالدولة.

وأكد سعادته، أهمية مشاركة الجهات المحلية والدوائر الاقتصادية في الملتقى، كممثلين للشأن الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية في كل إمارة، مع الجهات المشرعة للجوانب والتشريعات الاقتصادية، والتحاور وتبادل التجارب، في أفضل الممارسات المطبقة بالإمارات، في مجال التنمية الاقتصادية، ومناقشة أفضل السبل نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة.