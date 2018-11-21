فاهم القاسمي: "الإمارات للتخطيط الاقتصادي" فرصة لتبادل الأفكار الإبداعية

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

على هامش افتتاح النسخة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، بالشارقة، أشاد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بأهمية الملتقى ودوره في دعم التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد، باعتباره فرصة لتبادل الأفكار الإبداعية بين جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ووزارة الاقتصاد، يعزز شراكتنا مع الدائرة ومكتب (استثمر في الشارقة) إضافة إلى التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع الخاص، بما يعزز من الفرص المتوفرة اقتصادياً للمستثمرين"، معرباً عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى.

واختتم الشيخ فاهم القاسمي حديثه قائلاً إنه يتطلع إلى "مشاركة المزيد من الأفكار مع الجميع".