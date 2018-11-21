"دانة غاز" و"نفط الهلال" تزيدان إنتاج الغاز 30 % في "كردستان"

الشارقة 24:

أكدت دانة غاز، شركة المساهمة العامة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، وشريكتها نفط الهلال، عن تحقيقهما زيادة لافتة بلغت 30 بالمئة في الطاقة الإنتاجية للغاز من حقل خور مور في إقليم كردستان بالعراق، الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف شركات بيرل بتروليوم.

وجاءت هذه الزيادة الإنتاجية، لتلبية إمدادات الغاز الطبيعي التي تحتاجها محطات توليد الطاقة في الإقليم، وتتويجاً لعشر سنوات كرستها الشركتان للإنتاج المتواصل والدؤوب في المنطقة، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت في أربيل، مع حكومة إقليم كردستان، احتفاءً بهذه الإنجازات البارزة.

وقد وصل إجمالي الاستثمارات في مشروع غاز كردستان إلى الآن ما يربو على 1.4 مليار دولار أميركي، بإجمالي إنتاج تراكمي يزيد عن 250 مليون برميل من النفط المكافئ، الأمر الذي أدى إلى توفير مبالغ طائلة من تكاليف الوقود وتقديم فوائد اقتصادية جمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار أمريكي إلى إقليم كردستان والعراق ككل. ويتم في الوقت الحالي الاستثمار في المزيد من عمليات توسيع الإنتاج ليصل إلى 900 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم، من الغاز على مدى السنوات الثلاث القادمة، بما في ذلك السوائل المصاحبة.

وأكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وعضو مجلس الإدارة المنتدب لدانة غاز، أن هذا التوسع الاستثنائي في سعة الإنتاج، يسجل علامة فارقة تُكلِّل مسيرة عشر سنوات من الإنتاج المتواصل، بل ويجسد ولادة فصل جديد تسطره مساعٍ دؤوبة للتوسع في العمليات والإنتاج سيشهد استثمارات بما يزيد عن 600 مليون دولار على مدى السنوات القليلة القادمة وزيادةً في الإنتاج بأكثر من الضعف أيضاً.