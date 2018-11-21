الأحمر يظلل بورصات دبي والسعودية والكويت الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة، تراجعاً في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، يوم الثلاثاء، والتي اقتصرت على 3 أسواق، حيث أغلقت بقية الأسواق بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي ظل ذلك، تراجعت سوق دبي بنسبة 1.21%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2750.14 نقطة، بعد ضغط من غالبية قطاعاتها، كما هبط مؤشر السوق السعودية العام وسط تراجع أداء قطاعاتها إلى مستوى 7504.94 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.73%، أخيراً سجل مؤشر السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5270.74 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2750.14 1.21 % سالب السعودية 7504.94 0.73 %سالب الكويت 5270.74 0.34 %سالب

سوق دبي ترتد هابطة بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تراجع أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 33.76 نقطة أو ما نسبته 1.21% ليقفل عند مستوى 2750.14 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 118.1 مليون سهم بقيمة 151.3 مليون درهم نفذت من خلال 1865 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 1.57%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.48%.

وسجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.610 درهم، تلاه سهم مصرف عجمان بنسبة 1.61% وصولاً إلى سعر 0.945 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة آن ديجيتال سيرفس أعلى نسبة تراجع بواقع 3.38% وصولاً إلى سعر 0.257 درهم، تلاه سهم داماك العقارية بنسبة 2.83% وصولاً إلى سعر 2.06 درهم.

واحتل سهم مصرف عجمان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.4 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 34.1 مليون سهم، كما احتل سهم مصرف عجمان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 40.7 مليون درهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 16.6 مليون درهم.

تراجع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

هبطت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، يوم الثلاثاء، بعد تراجع أداء القطاعات في ظل هبوط مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 55.19 نقطة أو ما نسبته 0.73% ليقفل عند مستوى 7504.94 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 106 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 148 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ترأس قطاع الخدمات التجارية والمهنية القطاعات المرتفعة بنسبة 0.57%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.07%، وفي المقابل ترأس قطاع الإعلام والترفيه القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 2.48%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.42%.

وسجل سعر سهم أنعام القابضة، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 12.62 ريال، تلاه سهم وفرة بنسبة 4.42% وصولاً إلى سعر 17.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 97.80 ريال، تلاه سهم الكابلات بنسبة 6.24% وصولاً إلى سعر 33.05 ريال.

واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.3 مليون سهم، تلاه سهم دار الأركان بواقع 9.5 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 377.4 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 276.2 مليون ريال.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع 0.34%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، يوم الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 18 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 5270.74 نقطة، وتناقل المستثمرون بتناقل ملكية 29.9 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار، نفذت من خلال 1808 صفقات.

وسجل سعر سهم الدولي، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.45% وصولاً إلى سعر 0.251 دينار، تلاه سهم خليج ب بواقع 0.77% وصولاً إلى سعر 0.263 دينار، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 6.20% وصولاً إلى سعر 0.560 دينار، تلاه سهم مشاريع بواقع 1.41% وصولاً إلى سعر 0.210 دينار.

واحتل سهم الدولي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.4 مليون سهم، تلاه سهم أهلي متحد بواقع 4.4 مليون سهم، كما احتل سهم الدولي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليون دينار، تلاه سهم وطني بواقع 1.9 مليون دينار.