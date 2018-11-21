اقتصادية الشارقة تطلق ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 5

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان".

يقام الملتقى، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، على مدار يومين، ويشمل أربع جلسات، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبحضور سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية.

ويبحث ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 2018، أهم التحولات الاقتصادية الجديدة، والآثار الاقتصادية المترتبة عليها، وتبادل الخبرات والمبادرات، وسبل دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الدولة، لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 .

بدأت الجلسة الصباحية الأولى للملتقى، بعنوان إنجازات نحو رؤية الإمارات 2021، تحدثت فيها كل من سعادة نورة محمد المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنصور محمد المرزوقي مدير قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وهند الشامسي باحث رئيس في إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأعلنت سعادة نورة محمد المرزوقي، أن حكومة الإمارات وضمن أجندتها الوطنية، تستهدف رفع نسبة التوطين في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربعة مراحل، أولها الإرشاد المهني من خلال ورش إرشادية جماعية، يتم من خلالها توعية الباحثين، عن أهمية القطاعات والوظائف المطروحة، وآلية اليوم المفتوح، وجهوزية الباحث للمقابلة، ثانياً مرحلة التدريب على مهارات خوض المقابلات والوظيفية بنجاح، ومن ثم مرحلة التسجيل، والتي يتم من خلالها توفير نظام ذكي لتسجيل الباحث عن عمل، من خلال بطاقة الهوية، ورابعاً المقابلات والتوظيف وإمكانية الحصول على الموافقة المبدئية .

وخلال الجلسة الأولى، والتي جاءت تحت عنوان إنجازات نحو رؤية الإمارات 2021، تحدث منصور محمد المرزوقي، عن دور منظومة الخدمات الحكومية في تسهيل بيئة الأعمال "تم"، والتي جاءت بهدف دعم وتطوير الخدمات في أبوظبي، والسعي نحو تقديم الخدمات الحكومية بصورة أفضل وأحدث، حيث أوضح أن رؤية الهيئة يهدف إلى توفير منصة حكومية واحدة تثري تجربة المتعاملين.

من جهة أخرى، أشارت هند اليوحه، خلال عرضها التعريفي، الذي جاء تحت عنوان "البعد الاقتصادي في الأجندة الوطنية 2021"، أن تطوير اقتصاد معرفي تنافسي مبني على الابتكار، يعتبر أحد أهم ركائز الأجندة الوطنية، والتي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل دول العالم، في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في القطاع الخاص.

من جانبها، تحدثت هند الشامسي في مداخلتها، التي جاءت تحت عنوان "التحديات الاقتصادية في ظل التنافسية العالمية"، عن أهمية الشراكات الحكومية المحلية والعالمية، لتحقيق تنافسية الدولة وأهدافها المستقبلية، حيث تعمل الهيئة على متابعة وتعزيز أدائها في الدولة، في عدد من التقارير التنافسية.

وبحثت الجلسة الثانية، والتي كانت بعنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات"، استراتيجيات المسرعات الحكومية في تطبيق الملكية الفكرية، وتحدث فيها كل من سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

كما ألقت سعادة عهود علي شهيل المدير التنفيذي لحكومة عجمان الرقمية كلمة، عن وصفة نجاح التحول الرقمي في عجمان.

وعن تجربة مسرعات دبي للمستقبل، تحدث سعادة سعيد الفلاسي مدير تنفيذي إدارة منصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل.

كما تحدث في الجلسة، عن دور برنامج تكامل في دعم منصة الابتكار وبراءات الاختراع في الدولة، سالم عبد الله بن شبيب مستشار الابتكار وبراءات الاختراع، في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وفي نهاية الجلسة الثانية، ناقش المهندس محمد الخميس مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن "باشر أعمالك في 15 دقيقة".

وأوضح سعيد الفلاسي، أن هذه المبادرة تهدف إلى التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة، لتقديم خدمات ذات جودة للجمهور، حيث تقوم هذه المبادرة، على خوض عدة حوارات مع الدوائر لمواجهة التحديات التي تواجهها.

وخلال كلمته الرئيسة، تحت عنوان "استراتيجيات المسرعات الحكومية في تطبيق الملكية الفكرية"، أعلن اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، أنه لتحقيق أعلى درجات استراتيجيات المسرعات الحكومية، لا بد من تنفيذ أربع مراحل، هي تمكين الملكية الفكرية، والحصول عليها وحمايتها والاستفادة منها، عن طريق ابتكار بيئة تدعم الكية الفكرية، حيث تمكن الأفراد والمجتمع من الاستفادة منها من ناحية ربحية.

من جهتها، أوضحت عهود شهيل خلال كلمتها، "وصفة نجاح... التحول الرقمي في عجمان"، أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على التكنولوجيا، في إنجاز الأنشطة الاقتصادية، مضيفة أن الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية، تمثلت في التحول الرقمي، لجميع الخدمات الحكومية المشتركة بنهاية 2021، والتحول الرقمي لـ 100من الخدمات القابلة للأتمتة بنهاية 2018، إضافة إلى رفع الكفاءة المالية للخدمات الحكومية بما لا يقل عن 20% بنهاية 2021.

فيما تحدث سالم عبد الله بن شبيب، عن دور برنامج تكامل في دعم منصة الابتكار وبراءات الاختراع في الدولة، والذي يهدف إلى توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار في الإمارات، وتوفير برنامج دعم تخصصي لكافة مراحل الابتكار منذ نشأة الأفكار، وحتى تطبيقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات ذات عوائد تجارية.

وأشار محمد الخميس، خلال مداخلته "باشر أعمالك في 15 دقيقة"، عن كيفية الوصول لأن تكون لاعباً اقتصادياً عالمياً، ضمن الدول الاقتصادية الكبرى، مؤكداً أن التحديات تعتبر فرصاً للإلهام والإبداع .

وناقشت الجلسة الثالثة للملتقى "استشراف قطاع المستقبل"، وتحدث فيها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عن مستقبل جامعة الشارقة والتعليم خلال 100 عام، والدكتور عامر محمد جاسر نائب رئيس جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا عن التعليم الجامعي واستشراف المستقبل، وناقشا خلالها مبادرات الدولة لاستشراف قطاعات المستقبل متمثلة في مئوية الإمارات 2071، والتي تعنى بتطوير استراتيجية اقتصادية وصناعية وطنية تستشرف قطاعات المستقبل الاقتصادي، ضمن قطاعات التعليم والصحة ورأس المال البشري، في ظل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتحدثت موزة سويدان مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار في حكومة دبي الذكية، عن استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وتطرقت الدكتورة أسماء المناعي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي، عن مستقبل الصحة في ظل ثورة التكنولوجيا مشروع TIP، فيما ناقشت المهندسة ميثاء محمد الشمري مدير مشاريع من مكتب الذكاء الاصطناعي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيز هذا القطاع لخدمة الدولة في كافة المجالات.