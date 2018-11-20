عبد العزيز المدفع: "الإمارات للتخطيط الاقتصادي" يحقق التنمية المستدامة للدولة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أوضح عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية الشارقة رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، أن تنظيم "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" في دورته الخامسة في إمارة الشارقة، يعد امتداداً لنجاح الدورات السابقة.

وأشار إلى أن أهداف الملتقى هي تحقيق الربط والتواصل بين كافة دوائر التنمية الاقتصادية بالإمارات، وتحقيق التكامل بين الإمارات المختلفة، وطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالتخطيط الاقتصادي، والتعرف على معوقات العمل وطرح الحلول المناسبة لها، وتداول المعرفة والخبرة في المجالات المختلفة.