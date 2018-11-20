"الشارقة الإسلامي" ينظم ورشة حول "التدقيق الداخلي"

الشارقة 24:

في إطار مسؤوليته الاجتماعية، والتزامه الوطني بنشر الوعي المعرفي والثقافي بشكل عام، والمتعلق بالشؤون المصرفية والمالية بشكل خاص، نظم مصرف الشارقة الإسلامي، ورشة تدريبية في التدقيق الداخلي، للمؤسسات التابعة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وذلك ضمن علاقات التعاون والشراكة التي تربط المصرف بالمؤسسات الحكومية الفاعلة في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويخطو مصرف الشارقة الإسلامي منذ سنوات، خطوات نوعية على مستوى المنطقة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت نظرة المصرف الذي خصص قسماً خاصاً للمسوؤلية المجتمعية النظرة النمطية للرعايات التقليدية المرتبطة بالدفع المادي، إلى نشر الثقافة والمعرفة على صعيد الأفراد والمؤسسات والمساهمة تعليماً وتدريباً وتطويراً في تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الوعي تماشياً مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وشارك في الورشة 19 موظفاً وموظفة من العاملين في مختلف المؤسسات التابعة لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، وركزت الورشة على أهمية التدقيق الداخلي في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية، وكذلك في اتخاذ القرار الأنسب استناداً لرؤية تلك المؤسسات واستراتيجياتها، وبما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة والمعايير العالمية المتبعة في مجال التدقيق الداخلي من أجل تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية بالمؤسسات الحكومية.

وأكد خلف عبد الله، رئيس إدارة التدقيق الداخلي في مصرف الشارقة الإسلامي، أن تنظيم الورشة التدريبية جاء انطلاقاً من حرص المصرف على تنمية معرفة الحضور بأهمية التدقيق الداخلي في تطوير عمليات مؤسساتهم، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من خلال منهج علمي لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومتطلبات الحوكمة.