"التسجيل العقاري" بالشارقة تجدد شهادة "نظام الجودة-آيزو"

الشارقة 24:

تمكنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، من اجتياز التدقيق الرسمي لمتطلبات تجديد وترقية شهادة الآيزو 9001:2015، بعد أن استوفت جميع شروط ومتطلبات تجديد المواصفة بناء على التقرير الصادر من المعهد البريطاني للمعايير BSI وذلك ضمن سعيها الدائم للرقي بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية لتحقيق المناخ الاستثماري الأفضل في الإمارة.

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، أن الدائرة وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تسير بخطوات واضحة وثابتة في طريق التميز والريادة بما يتماشى مع رؤية الدولة عامة، وإمارة الشارقة خاصة في بلوغ مواقع متقدمة، وتقديم أفضل الخدمات إلى المتعاملين من المواطنين والمقيمين، ومجتمع الأعمال المحلي، وإيجاد المبادرات التي تعزز من مكانة الإمارة اقتصادياً واستثمارياً.

وأوضح سعادته أن هذا النجاح يأتي ترجمة واقعية لالتزام الدائرة بتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في جميع الخدمات والأنظمة والممارسات التي تطبقها، من أجل حماية حقوق ملاك العقارات والمتعاملين في المجال العقاري في الإمارة، وذلك في إطار من الشفافية والتميز والتكامل والدقة بشكل دائم ومستمر بما يحقق تطلعات المستثمرين.

من جهته ثمن الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، إنجاز الدائرة بترقية شهادة الآيزو، وشكر الإدارات المختلفة على تعاونها، مشيراً بأنه تم تمديد نطاق منح الشهادة ليشمل فرع المنطقة الوسطى بعد أن تم افتتاحه العام الماضي.

وأضاف أن تطبيق نظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015 يساعد بشكل كبير على حصول الدائرة على نظم أخرى، حيث تسعى حالياً للحصول على شهادين إضافيتين في آيزو أمن المعلومات 27001:2013 وآيزو الأمن والسلامة المهنية وغيرها من النظم التي تسهم بشكل فعال في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وهو ما تسعى الدائرة إلى تحقيقه في المستقبل القريب.