الأخضر يغطي بورصات المنطقة الإثنين

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين. وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.18% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2783.90 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق السعودية العام وسط تباين أداء قطاعاتها إلى مستوى 7560.13 نقطة بأرباح بلغت نسبتها 0.84%. وسجل مؤشر السوق الكويتية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5288.74 نقطة. بينما تراجع مؤشر السوق البحرينية بعد أداء سلبي لقطاعاتها بنسبة 0.33% لتقفل عند مستوى 1306.50 نقطة. فيما ارتفعت السوق العمانية ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 4453.30 نقطة وسط دعم من قطاعي الصناعة والمال. وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.34% لتقفل عند مستوى 1956.79 نقطة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2783.90 0.18% الكويت 5288.74 0.07% السعودية 7560.13 0.84% البحرين 1306.50 0.33% سالب عمان 4453.30 0.03% الأردن 1956.79 0.34% سالب

محطة خضراء في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات، اليوم، وسط تباين أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.14 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 2783.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 146.3 مليون سهم بقيمة 193.2 مليون درهم نفذت من خلال 2923 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.76% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.00% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وفي المقابل تصدر قطاع التأمين القطاعات المتراجعة بنسبة 4.07% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.50%.

وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.31% وصولاً إلى سعر 0.605 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.42% وصولاً إلى سعر 0.755 درهم، في المقابل سجل سعر سهم ENBDREIT أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 0.579 درهم تلاه سهم سلامة بنسبة 7.87% وصولاً إلى سعر 0.632 درهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.7 مليون سهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بواقع 8.4 مليون سهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 36 مليون درهم تلاه سهم سلامة بواقع 26.6 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم، بعد تباين أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 63.22 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليقفل عند مستوى 7560.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 120.7 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 101 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 71 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ترأس قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.95% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.39%، وفي المقابل ترأس قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المتراجعة بنسبة بواقع 1.35% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%.

وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 28.05 ريال تلاه سهم الباحة بنسبة 9.50% وصولاً إلى سعر 21.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 108.6 ريال تلاه سهم اسمنت العربية بنسبة 4.66% وصولاً إلى سعر 22.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.9 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 13.4 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 467.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 279.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات، اليوم، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.6 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 5288.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 21.4 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 1406 صفقات.

وسجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.19% وصولاً إلى سعر 0.224 دينار تلاه سهم جي اف اتش بواقع 1.65% وصولاً إلى سعر 0.0987 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتكاملة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.18% وصولاً إلى سعر 0.839 دينار تلاه سهم صناعات بواقع 0.62% وصولاً إلى سعر 0.159 دينار. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7 ملايين سهم تلاه سهم أهلي متحد بواقع 3.7 مليون سهم. واحتل سهم خليج ب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.1 مليون دينار.

خسائر في السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، اليوم، وسط أداء سلبي لقطاعاتها، وكان هذا التراجع بواقع 4.38 نقطة أو ما نسبته 0.33% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1306.5 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 596.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 24.24 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15% وصولاً إلى سعر 0.095 دينار تلاه سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.46% وصولاً إلى سعر 0.440 دينار. وتراجع سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 1.87% وصولاً إلى سعر 0.210 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.47% وصولاً إلى سعر 0.335 دولار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 922.5 ألف سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 520.9 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد من ارتفاع السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية بشكل هامشي في تعاملات، اليوم، بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4453.3 نقطة رابحاً 1.18 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال نفذت من خلال 394 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.06% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم مدينة مسقط للتحلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال تلاه سهم كلية مجان بنسبة 2.47% وصولاً إلى سعر 0.664 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العمانية لخدمات التمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.71% وصولاً إلى سعر 0.158 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات استثمار قابضة بنسبة 2.56% وصولاً إلى سعر 0.076 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط الدائمة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 501.4 ألف ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 275 ألف سهم.

تراجع السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، اليوم، بعد أداء سلبي لقطاعاتها في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1956.79 نقطة ليخسر ما نسبته 0.34%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.8 مليون سهم بقيمة 6.1 مليون دينار نفذت من خلال 2305 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.47% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.19% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.