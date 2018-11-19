المشرخ: "الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر" يناقش التوجهات الاقتصادية المستقبلية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ينطلق من 10 حتى 11 ديسمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم وزارة الاقتصاد وبالشراكة الاستراتيجية مع قناة CNBC عربية.

وأضاف "سيعمل المنتدى على تقديم إجابات حول القطاعات التي ستختفي في المستقبل القريب والقطاعات التي ستقود النمو، وما هي توجهات الاستثمارات العالمية، وكيف لها أن تدعم مسيرة التنمية والاستدامة؛ وكيف يمكن تجسير الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة".

وأوضح أن المنتدى الذي يقام تحت شعار "صناعة مستقبل الاقتصاد"، يأتي لتسليط الضوء على مستجدات التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية والتعرف على كيفية توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، ومدى إسهام التكنولوجيا في صناعة مستقبل اقتصادات الدول.

وأشار إلى أن منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر يجمع في دورته الحالية نحو 30 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية، إضافة إلى خبراء اقتصاديين محليين وإقليميين ودوليين.