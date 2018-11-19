"التعاون الصناعي" يدعو للاستثمار بالموارد التقنية في "التوريد"

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، "مؤتمر التعاون الصناعي وسلسلة التوريد" في دورته الثانية، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي أقيمت فعالياته على مدى يوم كامل في مقر الغرفة، إلى مضاعفة الاستثمار في الموارد التقنية والفنية (البشرية) لتطوير الصناعات الوطنية والابتكار في سلسلة التوريد وتوظيف الأدوات الرقمية المتطورة وبرامج الأتمتة لتعزيز تنافسية الشركات المحلية وقدرتها على توريد المنتجات لمصنعي المعدات الأصليين في الإمارات والعالم.

وناقش المؤتمر الذي تضمن ثلاث جلسات، آفاق ومجالات التصنيع المستقبلية وسبل تطوير القطاع الصناعي وتسريع وتيرة توريد المنتجات بالاستفادة من التحولات الرقمية المتسارعة، كما ناقش التحديات والفرص في قطاعي التصنيع والتجارة، وذلك بهدف تعزيز إمكانيات الشركات الصناعية في الشارقة والدولة.

افتتح المؤتمر سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور محمد عبده سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة وشاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية، وسعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إلى جانب مسؤولي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي وسلسلة التوريد في الدولة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المشاركة في المؤتمر، ونخبة من المسؤولين التنفيذين والخبراء في كبرى منشآت القطاع الخاص الإماراتي.

أداة تطويرية

أعرب سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس غرفة الشارقة في كلمته الافتتاحية، عن شكر الغرفة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لفعاليات مؤتمر التعاون الصناعي وسلسلة التوريد ولمختلف مبادرات الغرفة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع الصناعي وتأهليه لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة، وبما ينسجم مع "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071".

وأكد العويس أن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي هو تحويل هذا الحدث إلى أداة تطويرية تضاف إلى سلسلة المبادرات النوعية التي تخدم بناء اقتصاد مستدام في الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً، مشيراً إلى أن المؤتمر أدى في دورته الأولى إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة ومتخصصة في مجالات عدة لا سيما الصناعية منها، وإلى بلورة استراتيجية عمل شاملة لغرفة الشارقة عموماً ولـمركز الشارقة لتنمية الصادرات خصوصاً، إضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في الإمارة، من خلال تعزيز المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم بعثات تجارية إلى أسواق جديدة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة إلى الأعضاء المنتسبين.

وكشف العويس أن استراتيجية عمل الغرفة على هذا الصعيد، أسهمت في ارتفاع إجمالي عضويات الانتساب الصادرة من غرفة الشارقة منذ تأسيس المركز، وكذلك وصول إجمالي قيمة الصادرات إلى أكثر من 50 مليار درهم بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، لافتاً إلى أن "هذه الأرقام إن دلّت على شيء، فإنما تدل على نجاح استراتيجية الغرفة وفعاليتها في مواجهة التحديّات وتذليل العقبات".

واعتبر العويس أن المؤتمر يُعدّ فرصة لمناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي والتعرف على أحدث التطورات التقنية وتحديد أهم التحديات التي تواجه قطاع التصنيع وسلسلة التوريد، مؤكداً أن التنمية المستدامة لا تتحقق من خلال تبني التكنولوجيا فحسب بل بتمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات الضرورية لتحقيق النجاح المنشود ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة في العديد من الصناعات المتخصصة.

تأهيل الكوادر الفنية

ألقى سيف الدهباشي مدير العمليات العليا رئيس قطاع الإنتاج لشركة "ستراتا للطيران" المملوكة لشركة مبادلة للتنمية، كلمة أكد من خلالها على ضرورة تشجيع الشباب المواطن على العمل ككوادر فنية في مجال صناعة الطيران، بما يسهم في دعم النمو المستدام في الإمارات وتعزيز صادرات الدولة من هياكل الطائرات المتطورة، مشدداً على أهمية قطاع الطيران للاقتصاد الوطني باعتباره قطاعاً استراتيجياً يساهم في تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى ما يتميز به القطاع من ابتكار وتجدد متواصل بوصفه من الصناعات المتقدمة.

وأشار الدهباشي إلى حرص "ستراتا" على تطوير مهارات المواطنين العملية وتعزيز خبراتهم التقنية، لتمكينهم من الخوض في قطاع التصنيع، لافتاً إلى وصول نسبة توظيف الإناث في الشركة إلى 86%، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه "ستراتا" بتمكين الكوادر النسائية المواطنة.

أفضل المصدّرين

في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كرّم سعادة عبدالله سلطان العويس الشركات الحائزة على جائزة "أفضل عشر شركات مُصدرة في الشارقة" خلال عام 2017، وهي "يونيبيكس لمنتجات الألبان" و"الإمارات للتكرير" و"أوكسجين الشارقة" و"فايسن بوليمرز" و"ساوني للمنتجات الغذائية" و"أس كي أم" و"دبمسك لتجارة الصلب" و"هازل ميدل إيست" و"بيرفكت للصناعات"، و"ستاندرد كاربيتس".

الفرص والتحديات

واستعرض عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، في الجلسة الأولى وعنوانها "سلسلة التعاون الصناعي وتنمية الصادرات"، أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات وإمارة الشارقة، معتبراً أن انخفاض تكلفة تأسيس المصانع مقارنة مع دول المنطقة تُعتبر واحدة من أكثر المزايا جذباً للمستثمرين الراغبين بتأسيس أعمال ناجحة ومجزية وتوسعة انتشارهم في الأسواق الإقليمية، مشدداً على أهمية السوق الإفريقي باعتبارها من الأسواق الواعدة.

وأشار شطاف إلى أن غرفة الشارقة حرصت في السنوات الأخيرة على تنظيم العديد من البعثات التجارية إلى إفريقيا نظراً لما تحظى به دولها من نمو اقتصادي سريع مثل كينيا وتنزانيا وغيرهما، وذلك في إطار سعيها الدائم لتوفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية وتقديم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، إلى جانب حرص الغرفة على توفير حلول ووسائل تصديرية بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية لدى مجتمع الأعمال المحلي وتوفير ضمانات الائتمان والدعم الفني لصادرات الشارقة.

استراتيجيات الابتكار

من جانبه، دعا سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، خلال المشاركة إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات الابتكار واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ومواكبة الازدياد المتسارع في حجم التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الإمارات باتت منصة للشركات الأوروبية الراغبة في التصدير لإفريقيا حيث تتضاءل التكلفة إلى ربع قيمتها تقريباً عند التصدير من داخل الدولة، فيما باتت المناطق الحرة في الشارقة ضمن المناطق الأولى عالمياً لما تتمتع به من ميزات وآليات عمل تنظيمية تساعد الشركات العاملة فيها على التطور والنمو.

وشدّد المزروعي على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وفي التقنيات المتقدمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمارات النوعية لاسيّما في مجالات التكنولوجيا والأنظمة الذكية والابتكار والتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية وقعت أكثر من 50 اتفاقية مع مراكز أبحاث ومختبرات متخصصة بالجودة وفحص المنتجات وتقديم الشهادات الدولية اللازمة بقطاع الأغذية وذلك بهدف تسهيل عمل هذا القطاع وزيادة تنافسيته بما يضمن تحقيق التوسع والربحية ودعم الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل لأبناء الدولة.

التحديات التقنية

بدوره، دعا لالو صموئيل رئيس شركة كنجستون القابضة رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة العاملة تحت مظلة غرفة الشارقة، خلال مشاركته بورقة عمل في الجلسة الثانية، إلى ضرورة مواكبة التقنيات المتطورة واعتمادها في الوقت الملائم كسبيل لمواجهة التحديات التقنية التي كانت سبباً مباشراً لاندثار عدد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، مشدداً على أهمية النظر إلى أسواق شرق إفريقيا التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة تصل إلى أكثر من 600 مليون نسمة.

وأشاد صموئيل بسهولة إجراءات اعتماد المنتجات وعمليات التصدير من داخل دولة الإمارات التي تتيح الوصول إلى 50% من دول العالم، مشيراً إلى أن الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات على صعيد الصناعة والتوريد وغيرها من القطاعات والمجالات لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت نتاج الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لإيجاد بنية قانونية وتشريعية محفزة على الاستثمار وداعمة لتنافسية الصناعة التي تمثل حجر الأساس لجعل الاقتصاد الوطني مولّداً للاستثمارات النوعية في المجالات المتطورة التي تسهم في استشراف وصنع المستقبل.

كما تحدث شاشي شيكار الرئيس التفيذي لشركة "سي أس أل جي" في الجلسة الثانية، حيث أكد على أهمية وضرورة تطوير أداء سلسلة التوريد بشكل دائم وفق الاحتياجات الديناميكية للسوق، في حين جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان "رعاية ريادة الأعمال وسلسلة التوريد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" وناقشت ضرورة تطوير قطاع سلسلة الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال.