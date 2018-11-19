"سياحة الشارقة" تضيف 3 شهادات "آيزو" لإنجازاتها

الشارقة 24:

حازت "هيئة الانماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة"، على 3 شهادات للمطابقة العالمية "آيزو"، تشمل نظام إدارة الجودة "آيزو 9001"، ونظام الإدارة البيئية "آيزو 14001"، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية "آيزو 18001"، في إنجاز يؤكّد التزامها المطلق بتطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، في نظم الإدارة والتطوير.

ويأتي حصول الهيئة على الشهادات، تتويجاً لجهودها المتواصلة في توفير الخدمة المتميّزة والجودة العالية في ضمان انسيابية وسرعة ومرونة إدارة العمليات التشغيلية، لتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين، تماشياً مع توجّهها الاستراتيجي في الارتقاء بنظم الإدارة وتعزيز تجربة المتعامل، وصولاً إلى تقديم أهم المنتجات والخدمات السياحية، وجعل إمارة الشارقة الوجهة المفضلة للزوّار والسياح من جميع أنحاء العالم.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بإمارة الشارقة، أن الهيئة تستلهم خططها واستراتيجياتها من التوجيهات الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في السعي لتقديم أفضل ما يُمثل إمارة الشارقة، إذ تعكس الشهادات التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم الخدمات لجميع المتعاملين.

وأشاد سعادته بالجهود المشتركة وروح الفريق التي تتمتع بها مختلف إدارات الهيئة، التي عملت بكفاءة عالية واحترافية على تحقيق هذا الإنجاز النوعي، الذي يدفع الهيئة إلى مواصلة العمل الجاد في تطوير الخدمات وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل، عبر الالتزام التام بتبني أعلى معايير الأداء والجودة والتميّز المؤسسي لتلبية احتياجات المتعاملين، والوصول الى درجة مرضية من التناغم بين نظم إدارة العمليات في الهيئة.

وتشكّل شهادات اللآيزو التي حصلت عليها الهيئة إضافة مهمة إلى مسيرتها التنموية نحو الارتقاء بأعمالها وأنشطتها وخدماتها، بحيث يهدف النظام إلى ربط جميع عمليات الهيئة من خلال نظام متكامل لإدارة العمليات والموارد والجودة والمخاطر والسلامة والصحة المهنية.