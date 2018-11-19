النفط يتعافى بالصعود وسط مخاوف بخفض معروض أوبك

الشارقة 24- رويترز:

ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، مع توقع التجار أن تضغط السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم على منظمة أوبك لخفض الإمدادات، قرب نهاية العام.

وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق، وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 0.7% عن الإغلاق السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1% إلى 57.04 دولار للبرميل.

وذكر "سوكريت فيجاياكار"، مدير شركة تريفكتا الهندية لاستشارات الطاقة، أن أسعار النفط واصلت التعافي، في حين أن الشركة تراقب السوق عن كثب لمعرفة التأثير المحتمل لخفض الإمدادات.

وتسعى أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، وحلفاء المنظمة لخفض الإمدادات ما بين مليون و1.4 مليون برميل يومياً، للتكيف مع تباطؤ نمو الطلب، والحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض.

ورغم مكاسب اليوم، تظل أسعار النفط أقل بنحو 25 % عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أوائل أكتوبر، نتيجة زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب.