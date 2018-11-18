الأحمر يغطي بورصات المنطقة الأحد

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد.

وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق السعودية العام وسط تراجع جماعي لقطاعاتها إلى مستوى 7496.91 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 0.22%، كما تراجع مؤشر السوق الكويتية بنسبة 0.22% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 0.22%. بينما ارتفع مؤشر السوق البحرينية بعد أداء إيجابي لقطاعاتها بنسبة 0.13% لتقفل عند مستوى 1310.88 نقطة. وارتفعت السوق العمانية ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 4452.12 نقطة وسط دعم من قطاعي المال والخدمات. وأخيراً تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.10% لتقفل عند مستوى 1963.49 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات.

السوق الإغلاق التغير الكويت 5285.14 0.22% سالب السعودية 7496.91 2.16% سالب البحرين 1310.88 0.13% عمان 4452.12 0.04% الأردن 1963.49 0.10% سالب

تراجع جماعي لقطاعات السوق السعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم، بعد تراجع أداء كافة القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 165.26 نقطة أو ما نسبته 2.16% ليقفل عند مستوى 7496.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 142.7 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 168 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع السلع الرأسمالية بنسبة بواقع 3.33% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.91%.

وسجل سعر سهم مجموعة السريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.58% وصولاً إلى سعر 14.38 ريال تلاه سهم الوطني للتعليم بنسبة 5.26% وصولاً إلى سعر 20.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صادرات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 126.6 ريال وتراجع سهم أمانة للتأمين بنسبة 5.82% وصولاً إلى سعر 17.80 ريال.

واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.9 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 17.5 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 368.6 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 362.6 مليون ريال.

محطة حمراء في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات، اليوم، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.19 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 5285.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.5 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 1329 صفقة.

وسجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.42% وصولاً إلى سعر 0.214 دينار تلاه سهم صناعات بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 0.160 دينار، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 2.41% وصولاً إلى سعر 0.0971 دينار تلاه سهم ميزان بواقع 1.94% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم زين متحد بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 872.1 ألف دينار.

ارتفاع متواضع في السوق البحرينية

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات، اليوم، وسط أداء إيجابي لقطاعاتها، وكان هذا الارتفاع بواقع 1.72 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1310.88 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 430.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 24.24 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.43 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.03 نقطة، بينما استقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.40% وصولاً إلى سعر 0.436 دينار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.09% وصولاً إلى سعر 0.093 دينار. وتراجع سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسوق الحرة بواقع 0.69% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 865.4 ألف سهم تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 160 ألف سهم.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات، اليوم، بدعم من قطاعي المال والخدمات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4452.12 نقطة خاسراً 1.56 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 149 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10%، وفي المقابل ارتفع قطاع المال بنسبة 0.05% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وسجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.15% وصولاً إلى سعر 0.088 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بنسبة 0.94% وصولاً إلى سعر 0.107 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك ظفار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.18% وصولاً إلى سعر 0.009 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.50% وصولاً إلى سعر 0.039 ريال. واحتل سهم عمان للاستثمارات والتمويل الصدارة من حيث حجم التعاملات بواقع مليون سهم تلاه سهم سندات البنك الأهلي الدائمة بواقع 873.8 ألف سهم. واحتل سهم سندات البنك الأهلي الدائمة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 838.8 ألف ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 90.7 ألف سهم.

قطاع الخدمات يحد من تراجع السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة، اليوم، بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة في ظل تباين أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1963.49 نقطة ليربح ما نسبته 0.10%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار نفذت من خلال 2128 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.27% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم الجنوب للإلكترونيات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بنسبة 4.95% وصولاً إلى سعر 2.54 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مساكن الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.82% وصولاً إلى سعر 2.76 دينار تلاه سهم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 4.77% وصولاً إلى سعر 3.79 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 3.3 مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 387.8 ألف دينار.