الشارقة تستضيف ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي 20 نوفمبر

الشارقة 24:

تنطلق الثلاثاء 20 نوفمبر، أعمال النسخة الخامسة من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، التي تقام تحت تحت عنوان "مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان"، وتستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

يحضر الملتقى الذي تستمر أعماله يومين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، عدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء الدوائر المحلية والاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويشتمل اليوم الأول من الملتقى، على ثلاث جلسات عمل الأولى تحت عنوان "إنجازات نحو رؤية الإمارات 2021"، والثانية تتطرق إلى مسرعات اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، والثالثة حول استشراف قطاعات المستقبل والتعليم الجامعي.

وتشمل أعمال اليوم الثاني من الملتقى، كلمة لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وكلمة لمعالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وكلمة لسعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كما سيتم تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، أن استضافة إمارة الشارقة لجولة الملتقى لهذا العام، تأتي حرصاً منها على استكمال التواصل والتنسيق بين جميع إمارات الدولة، في مجال التخطيط الاقتصادي.

وأضاف أن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، منصة رائدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد وشركائها، من دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة، واستعراض مستجدات الاقتصاد الوطني وآفاقه التنموية، خلال المرحلة المقبلة، وبحث خطط التنمية والمبادرات المستقبلية في ضوء مستهدفات الدولة ومحددات رؤية 2021.

وأكد عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن الملتقى يشكل إحدى أهم الفعاليات التي تنظم على مستوى الجهات الحكومية في الإمارات، وذلك لعلاقته الوثيقة بعمليات التخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن أهداف الملتقى هي تحقيق الربط والتواصل بين كافة دوائر التنمية الاقتصادية بالإمارات، وتحقيق التكامل بين الإمارات المختلفة، وطرح الأفكار وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالتخطيط الاقتصادي، والتعرف على معوقات العمل وطرح الحلول المناسبة لها، وتداول المعرفة والخبرة في المجالات المختلفة.