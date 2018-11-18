"رواد" تبحث فرص تمويل المشاريع الريادية مع "الأوراق المالية"

الشارقة 24:

أكدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية مواصلة تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال المواطنين، وضرورة السعي لإيجاد أدوات جديدة، وحلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الريادية المتوسطة والصغيرة، والعمل على تطوير عناصر البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو ونجاح هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بحضور كل من سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، إلى جانب عدد من أعضاء مؤسسة "رواد" وحمد المحمود مدير المؤسسة، ومن جانب هيئة الأوراق المالية والسلع كل من الدكتور منذر بركات مستشار الأسواق المالية، وعثمان آل علي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وسهى حنفي باحث رئيس في الهيئة.

واستعرض سعادة سلطان بن هده السويدي، دور مؤسسة رواد في دعم قطاع ريادة الأعمال، من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات المالية وغير المالية، بهدف الوصول إلى بيئة أعمال متطورة ومثمرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، في إمارة الشارقة.

وثمن حرص هيئة الأوراق المالية والسلع، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رواد وسعيها نحو التعاون والتنسيق المتبادل لإيجاد حلول مبتكرة، وأدوات جديدة لتمويل مشاريع رواد الأعمال لتحقيق انطلاقة ناجحة، وتمكين المشاريع الناشئة على النمو والتوسع.

وناقش الحضور مقترحاً تقدمت به الهيئة لتمويل المشاريع من خلال الأسواق المالية، ويتمثل في إصدار عام لصكوك وسندات بالدرهم بقيمة اسمية تتراوح بين 100 إلى 1000 درهم، باسم الصناديق التي تملكها المؤسسات الحكومية الاتحادية أو المحلية، باعتبار هذه المؤسسة مدعومة حكومياً.

ورحب سعادة سلطان بن هده السويدي بالفكرة المقترحة، باعتبارها آلية غير تقليدية وقناة جديدة، لعملية تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأداة مبتكرة لخلق فرص استثمارية مجدية للصناديق الحكومية، والوصول إلى أسواق رأس المال في الدولة، ومنح الفرصة للمستثمرين الأفراد للمشاركة في هذا القطاع الواعد، وتمويل هذه المشاريع.

وأجمع الحضور في ختام الاجتماع، على البدء في دراسة المقترح المقدم، وجدوى تطبيقه، من حيث الفرص والتحديات وإعداد متطلبات تطبيق الفكرة، وصولاً لإعداد ورفع التصور النهائي واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.